Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Head Building, số 10 Sông Thao, phường 2, Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

● Định hướng, lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh cho hệ sinh thái đào tạo - tư vấn doanh nghiệp và chuyển đổi số

● Quản lý các kênh giao tiếp với khách hàng: website, mạng xã hội, kênh truyền thông số

● Định hình thông điệp truyền thông, quảng cáo theo hành trình khách hàng

● Xây dựng tiêu chuẩn nội dung và sản xuất: Bài viết / Hình ảnh / Video…

● Xây dựng bộ chỉ tiêu / chỉ số đo lường hiệu quả truyền thông quảng cáo

● Phân loại khách hàng theo từng cấp độ - Xây dựng bộ chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi doanh thu

● Quản lý ngân sách truyền thông quảng cáo và báo cáo hiệu quả qua các chỉ số đo lường

● Tốt nghiệp đại học trở lên, sinh viên tốt nghiệp các ngành về Báo chí, Truyền thông, Kinh tế

● Biết sử dụng tốt các công cụ thiết kế

● Có kinh nghiệm tham gia các CLB, đội nhóm, tổ chức sự kiện

● Có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt

● Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 12 - 15 triệu/ tháng tùy năng lực

● Phụ cấp ăn trưa: 650,000 VND/ tháng

● Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật

● Môi trường làm việc thân thiện, được đào tạo và có nhiều cơ hội để tích lũy tri thức

● Được tham gia sâu vào lĩnh vực đào tạo - tư vấn doanh nghiệp và chuyển đổi số, một trong những lĩnh vực được Nhà nước chú trọng đầu tư và phát triển

● Nghỉ phép 12 ngày phép/ năm

● BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động

