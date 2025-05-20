Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
JobsGO Recruit

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Head Building, số 10 Sông Thao, phường 2, Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

● Định hướng, lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh cho hệ sinh thái đào tạo - tư vấn doanh nghiệp và chuyển đổi số
● Quản lý các kênh giao tiếp với khách hàng: website, mạng xã hội, kênh truyền thông số
● Định hình thông điệp truyền thông, quảng cáo theo hành trình khách hàng
● Xây dựng tiêu chuẩn nội dung và sản xuất: Bài viết / Hình ảnh / Video…
● Xây dựng bộ chỉ tiêu / chỉ số đo lường hiệu quả truyền thông quảng cáo
● Phân loại khách hàng theo từng cấp độ - Xây dựng bộ chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi doanh thu
● Quản lý ngân sách truyền thông quảng cáo và báo cáo hiệu quả qua các chỉ số đo lường

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học trở lên, sinh viên tốt nghiệp các ngành về Báo chí, Truyền thông, Kinh tế
● Biết sử dụng tốt các công cụ thiết kế
● Có kinh nghiệm tham gia các CLB, đội nhóm, tổ chức sự kiện
● Có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt
● Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 12 - 15 triệu/ tháng tùy năng lực
● Phụ cấp ăn trưa: 650,000 VND/ tháng
● Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật
● Môi trường làm việc thân thiện, được đào tạo và có nhiều cơ hội để tích lũy tri thức
● Được tham gia sâu vào lĩnh vực đào tạo - tư vấn doanh nghiệp và chuyển đổi số, một trong những lĩnh vực được Nhà nước chú trọng đầu tư và phát triển
● Nghỉ phép 12 ngày phép/ năm
● BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

