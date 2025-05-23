Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

1. Xây dựng chiến lược Truyền thông và Sự kiện nội bộ:

2. Truyền thông thông tin/tin tức nội bộ:

3. Tổ chức sự kiện nội bộ:

4. Văn hoá doanh nghiệp:

- Ngoại hình khá, yêu thích thể thao.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp trong mảng Đầu tư tài chính, bất động sản.

- Kỹ năng giao tiếp,khảnăng MC tốt.

- Sử dụng được các phần mềm đồ hoạ, xử lý hình ảnh và dựng video.

Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật và các chính sách phúc lợi theo chính sách công ty.

- Các chế độ đãi ngộ: Lương tháng 13, Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, du lịch hằng năm.

- Chế độ nghỉ Lễ - Tết, phép năm theo quy định pháp luật.

- Cơ đội được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nhanh.

