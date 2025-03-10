Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - 111 Kim Đồng, Hưng Bình,Nghệ An, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

- Quay và dựng các video bán hàng, các video tiktok

- Chụp các hình ảnh sản phẩm công ty

- Thiết kế các hình ảnh để đăng bài facebook

- Đã có content để làm kịch bản video

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế ,truyền thông, Marketing,... hoặc có kinh nghiệp thực chiến

- Kinh nghiệm thực chiến từ 1 năm trở lên

- Có tư duy hình ảnh sáng tạo tốt, đột phá và khác biệt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Illustraton,....

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm theo năng lực và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

- Lương tháng 13 và thưởng lễ, tết (theo tình hình kinh doanh của Công ty)

- Được tham gia BHYT, BHXH, ... theo quy định pháp luật.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, đào tạo ngoại khóa do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH LONG GROUP

