Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Văn Lâm, Văn Lâm ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện kinh doanh các giải pháp của MobiFone tới các đối tượng Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn tại khu vực theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành KPIs theo quy định.

Tiếp cận khách hàng để giới thiệu, tư vấn, chào bán các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và các dịch vụ mới khác.

Demo giải pháp cho khách hàng.

Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng để duy trì tệp khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới: Điều chỉnh các gói cước dịch vụ, Xử lý kết thúc hợp đồng trước thời hạn, Thanh toán dịch vụ trả trước, Tiếp nhận và xử lý khiếu nại.

Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng trên các hệ thống, báo cáo liên quan.

Tổng hợp, theo dõi thông tin thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ giải pháp.

Tìm kiếm khách hàng và Hợp đồng dịch vụ mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định + không giới hạn lương khoán theo doanh thu

Chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cơ hội được tuyển dụng vào Chuyên viên chính thức của MobiFone.

Được đóng BHXH, hưởng chế độ ngày nghỉ phép, phúc lợi theo quy định của MobiFone Plus

Thưởng doanh số, thưởng chiến dịch, thưởng lễ tết, sinh nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

