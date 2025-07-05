Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19, ngõ 192 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Gọi điện thoại với data được cung cấp
Tìm hiểu, khai thác thông tin phụ huynh theo đúng chân dung Quản lý yêu cầu
Mời phụ huynh và con lên trực tiếp trung tâm cơ sở gần nhất
Xác nhận lịch và nhắc nhớ phụ huynh cho con làm đúng hẹn trước giờ diễn ra.
Báo cáo về khối lượng công việc và danh sách phụ huynh lên cơ sở cho Quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng.
Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Luôn tận tâm và nhanh nhẹn.
Khéo léo và khả năng làm việc nhóm tốt.
Làm việc giờ hành chính: 8h30 - 17h30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND (không phụ thuộc doanh số
Tổng thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng
Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.
Được hưởng tất cả các chính sách của Người lao động theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
