Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19, ngõ 192 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện thoại với data được cung cấp

Tìm hiểu, khai thác thông tin phụ huynh theo đúng chân dung Quản lý yêu cầu

Mời phụ huynh và con lên trực tiếp trung tâm cơ sở gần nhất

Xác nhận lịch và nhắc nhớ phụ huynh cho con làm đúng hẹn trước giờ diễn ra.

Báo cáo về khối lượng công việc và danh sách phụ huynh lên cơ sở cho Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng.

Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Luôn tận tâm và nhanh nhẹn.

Khéo léo và khả năng làm việc nhóm tốt.

Làm việc giờ hành chính: 8h30 - 17h30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND (không phụ thuộc doanh số

Tổng thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng

Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.

Được hưởng tất cả các chính sách của Người lao động theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin