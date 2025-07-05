Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu

Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Long Biên ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

CTCP Bất Động sản JOY HOMES là một trong những đơn vị hàng đầu, phân phối, tư vấn & đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng những dịch vụ tận tâm cùng trải nghiệm hoàn hảo nhất. JOY HOMES được thành lập bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, tư vấn đầu tư bất động sản.
JOY HOMES tự hào là đối tác phân phối chính thức của nhiều dự án bất động sản cao cấp, tiêu biểu như:
Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng hỗ trợ tư vấn các dự án trên, chúng tôi chú trọng và đặc biệt quan tâm tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh với công việc nhau sau:

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm bất động sản sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh
- Có laptop, phương tiện cá nhân.
- Nhiệt huyết, siêng năng, không ngại thử thách.
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cứng UP TO 10.000.000 đồng + Hoa Hồng không giới hạn + Thưởng nóng (Hoa hồng đảm bảo tốt nhất thị trường)
– Hỗ trợ chi phí và chiến dịch Marketing lên đến 100%.
– Đại lý F1 của Masterise, Ecopark, Vinhomes, Capitaland,... bảng hàng giá tốt, hoa hồng cao.
– Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý đào tạo trong thời gian đầu làm quen với lĩnh vực bất động sản.
– Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
– Được đào tạo kỹ năng bán hàng, chốt deal, tư duy đầu tư.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, teamwork mạnh.
– Tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding, sinh nhật tháng, ngày dịp lễ tết, khám sức khỏe định kỳ, tour dự án nghỉ dưỡng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: MAA-02, Khu đô thị Ecopark, Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

