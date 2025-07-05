Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Office Ecotek, công viên mùa hạ, Ecopark Township, Xuân Quan, Văn Giang, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng, hỗ trợ hậu mãi, upsell/cross-sell dịch vụ

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích nghiệp vụ, phối hợp với team kỹ thuật đưa giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch triển khai dự án, bao gồm timeline, nguồn lực, ngân sách, rủi ro và mục tiêu cụ thể.

Phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất và trình bày giải pháp phần mềm/dịch vụ tương ứng.

Thực hiện tư vấn, báo giá, demo sản phẩm, hỗ trợ đàm phán và ký kết hợp đồng.

Đồng hành cùng bộ phận kinh doanh trong việc xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng, triển khai chính sách hậu mãi, chăm sóc và gia tăng giá trị hợp đồng.

Thực hiện nội dung giới thiệu sản phẩm, proposal, hồ sơ năng lực hoặc bản chào thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy logic tốt, tư duy hướng giải pháp, tư duy phản biện

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình giải pháp tốt.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án trong lĩnh vực CNTT, phần mềm hoặc điện nhẹ.

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng.

Có kỹ năng phân tích yêu cầu khách hàng và chuyển hóa thành kế hoạch kỹ thuật cụ thể.

Tham gia quá trình UAT, thực hiện thủ tục nghiệm thu, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ dự án.

Có tư duy dịch vụ: đặt trải nghiệm và nhu cầu khách hàng lên hàng đầu.

Hiểu và tham gia quy trình bán hàng, từ tiếp cận – tư vấn – chốt deal – hậu mãi – mở rộng hợp đồng.

Kỹ năng tổng hợp, viết tài liệu, báo cáo dự án rõ ràng.

Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành một phần của Ecotek - công ty công nghệ với văn hóa khởi nghiệp trẻ trung và cởi mở, nơi tiếng nói của bạn luôn được lắng nghe và trân trọng.

Tham gia các hoạt động Team building và Happy hour định kỳ, du lịch và sự kiện thường niên với quy mô công ty và tập đoàn.

BHXH, BHSK và các chế độ phúc lợi khác.

Được khám sức khỏe định kỳ và nhận thẻ khám sức khỏe miễn phí hàng năm.

Được ứng lương trước ngày nhận lương hàng tháng bằng việc sử dụng ứng dụng ứng lương linh hoạt Ekko của công ty.

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK

