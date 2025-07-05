Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô P2 - CN2 , Khu Công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với nhân viên giao hàng, khách hàng để:

Kiểm soát tiến độ thực hiện đơn hàng của các nhân viên tỉnh Miền Bắc

Kiểm soát tiến độ nộp tiền COD của nhân viên giao hàng tỉnh Miền Bắc

Giám sát việc thực hiện đúng cam kết với từng khách hàng

Các việc khác theo phân công của Giám sát

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ: độ tuổi từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: kế toán, Quản trị kinh doanh….

Nhanh nhẹn, ham học hỏi

Có kinh nghiệm kiểm soát đơn hàng, kiểm soát công nợ. Chủ động xử lý công việc.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:- Thử việc: 02 tháng (hưởng 100% Lương) - Lương tháng 13 (Cam kết) và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty - Tham gia BHXH theo Luật định và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty - Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building và du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần - Nghỉ chế độ: Phép năm và các ngày Lễ / Tết trong năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

