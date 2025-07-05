Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô P2
- CN2 , Khu Công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trực tiếp với nhân viên giao hàng, khách hàng để:
Kiểm soát tiến độ thực hiện đơn hàng của các nhân viên tỉnh Miền Bắc
Kiểm soát tiến độ nộp tiền COD của nhân viên giao hàng tỉnh Miền Bắc
Giám sát việc thực hiện đúng cam kết với từng khách hàng
Các việc khác theo phân công của Giám sát
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ: độ tuổi từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: kế toán, Quản trị kinh doanh….
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có kinh nghiệm kiểm soát đơn hàng, kiểm soát công nợ. Chủ động xử lý công việc.
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi:- Thử việc: 02 tháng (hưởng 100% Lương) - Lương tháng 13 (Cam kết) và Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty - Tham gia BHXH theo Luật định và Bảo hiểm Sức khỏe theo chính sách Công ty - Khám sức khỏe định kỳ, hoạt động Team Building và du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần - Nghỉ chế độ: Phép năm và các ngày Lễ / Tết trong năm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
