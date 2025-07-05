Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
- Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Đường D2, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Lập tờ khai thuế VAT, PIT, FCT, CIT, Báo cáo tài chính
Lập hồ sơ hoàn thuế
Cân đối kho đầu vào, đầu ra và cân đối lợi nhuận
Phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế
Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế để tham mưu, đề xuất với Kế toán trưởng
Kiểm soát lương trước khi trình Kế toán trưởng
Phân tích, tổng hợp dữ liệu doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ
Kiểm soát số liệu nhập xuất tồn mà bộ phận kho cung cấp và tham gia kiểm kê
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
kế toán, tài chính, kiểm toán
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty sản xuất
Am hiểu pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế, kế toán.
Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.
Chịu được áp lực công việc
Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm office
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ theo Luật: BHXH, Phép năm, nghỉ Lễ Tết hưởng lương,…
Thưởng lương tháng thứ 13
Tăng lương định kỳ 1 năm/lần. Đảm bảo công việc ổn định, lộ trình thăng tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Các hoạt động văn hóa, phúc lợi Công ty, Công đoàn: Sinh nhật, Trung thu, Du lịch hàng năm, Tiệc cuối năm, Thưởng Lễ Tết, Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
