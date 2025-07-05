Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Phố Nối A, Đường D2, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Lập tờ khai thuế VAT, PIT, FCT, CIT, Báo cáo tài chính

Lập hồ sơ hoàn thuế

Cân đối kho đầu vào, đầu ra và cân đối lợi nhuận

Phối hợp với kế toán tổng hợp để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế

Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế để tham mưu, đề xuất với Kế toán trưởng

Kiểm soát lương trước khi trình Kế toán trưởng

Phân tích, tổng hợp dữ liệu doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ

Kiểm soát số liệu nhập xuất tồn mà bộ phận kho cung cấp và tham gia kiểm kê

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: kế toán, tài chính, kiểm toán

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty sản xuất

Am hiểu pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế, kế toán.

Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt.

Chịu được áp lực công việc

Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm office

Môi trường làm việc trẻ, năng động, liên tục cải tiến.

Đầy đủ chế độ theo Luật: BHXH, Phép năm, nghỉ Lễ Tết hưởng lương,…

Thưởng lương tháng thứ 13

Tăng lương định kỳ 1 năm/lần. Đảm bảo công việc ổn định, lộ trình thăng tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Các hoạt động văn hóa, phúc lợi Công ty, Công đoàn: Sinh nhật, Trung thu, Du lịch hàng năm, Tiệc cuối năm, Thưởng Lễ Tết, Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

