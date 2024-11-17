Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà BMM, Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Phát triển nền tảng eCommerce dành riêng cho nam giới đầu tiên tại Việt Nam - coolmate
- Xây dựng hệ thống vận hành nội bộ.
- Kết nối với các nền tảng của bên thứ 3 hỗ trợ vận hành.
- Quản lý, kiểm soát và tối ưu hiệu suất của hệ thống trên môi trường Linux
- Phối hợp với PM, thu thập và phân tích yêu cầu vận hành từ các phòng ban và lên phương án giải quyết bài toán bằng công nghệ
- Đào tạo chuyên môn và đảm bảo tiến độ sản phẩm

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm.
- Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm lập trình Backend
- Từng tham gia xây dựng sản phẩm cho người dùng cuối, có tư duy sản phẩm và hướng người dùng tốt
2. Học vấn.
- Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành lập trình phần mềm
3. Kỹ năng chuyên môn.
- Thành thạo Nodejs hoặc PHP và các ngôn ngữ khác là lợi thế
- Tư duy hệ thống tốt, có khả năng tối ưu hệ thống từ hạ tầng đến logic để đáp ứng lượng người dùng tăng trưởng nhanh và đa dạng
- Thành thạo và vận dụng tốt các loại database khác nhau SQL, NoSql
- Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng phân mảnh trên Api/Microservice
- Có hiểu biết về khả năng và cách vận dụng của các Frontend framework
- Có khả năng triển khai hạ tầng AWS, Google cloud cơ bản là một lợi thế.
4. Kỹ năng mềm.
- Có kỹ năng giao tiếp, phân tích & tổ chức công việc, tư duy logic
5. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
- Quản lý thời gian và quản trị rủi ro
- Nhạy bén, xử lý tình huống tốt
6. Phẩm chất, tính cách.
- Năng động, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.
- Chủ động, đúng cam kết.
7. Yêu cầu khác.
- Khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương thưởng:
- Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ
- Phụ cấp nhân viên: Ăn trưa, đi lại, laptop, nhà ở.
- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty
- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)
2. Sự phát triển nghề nghiệp:
- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.
- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.
3. Môi trường làm việc:
- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).
- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.
- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Chung cư BMM, Phúc La, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

