Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà BMM, Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Phát triển nền tảng eCommerce dành riêng cho nam giới đầu tiên tại Việt Nam - coolmate

- Xây dựng hệ thống vận hành nội bộ.

- Kết nối với các nền tảng của bên thứ 3 hỗ trợ vận hành.

- Quản lý, kiểm soát và tối ưu hiệu suất của hệ thống trên môi trường Linux

- Phối hợp với PM, thu thập và phân tích yêu cầu vận hành từ các phòng ban và lên phương án giải quyết bài toán bằng công nghệ

- Đào tạo chuyên môn và đảm bảo tiến độ sản phẩm

1. Kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm lập trình Backend

- Từng tham gia xây dựng sản phẩm cho người dùng cuối, có tư duy sản phẩm và hướng người dùng tốt

2. Học vấn.

- Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành lập trình phần mềm

3. Kỹ năng chuyên môn.

- Thành thạo Nodejs hoặc PHP và các ngôn ngữ khác là lợi thế

- Tư duy hệ thống tốt, có khả năng tối ưu hệ thống từ hạ tầng đến logic để đáp ứng lượng người dùng tăng trưởng nhanh và đa dạng

- Thành thạo và vận dụng tốt các loại database khác nhau SQL, NoSql

- Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng phân mảnh trên Api/Microservice

- Có hiểu biết về khả năng và cách vận dụng của các Frontend framework

- Có khả năng triển khai hạ tầng AWS, Google cloud cơ bản là một lợi thế.

4. Kỹ năng mềm.

- Có kỹ năng giao tiếp, phân tích & tổ chức công việc, tư duy logic

5. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

- Quản lý thời gian và quản trị rủi ro

- Nhạy bén, xử lý tình huống tốt

6. Phẩm chất, tính cách.

- Năng động, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.

- Chủ động, đúng cam kết.

7. Yêu cầu khác.

- Khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi.

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương thưởng:

- Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ

- Phụ cấp nhân viên: Ăn trưa, đi lại, laptop, nhà ở.

- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty

- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)

2. Sự phát triển nghề nghiệp:

- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.

- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.

3. Môi trường làm việc:

- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).

- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.

- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

