Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50

- 52 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh cáo việc vi phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế quản trị Công ty cho các phòng ban.
Tổ chức lập báo cáo tài chính Công ty đảm báo chất lượng và thời gian quy định.
Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp tiết kiệm chi phí.
Hoạch định đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.
Tổ chức thu thập chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ, ghi nhận tài sản và quản trị tài sản của Công ty.
Kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán của Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương.
Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến hoạt động kinh doanh các ngành nghề dịch vụ/ Spa/ Thẩm mỹ viện.
Có kỹ năng giao tiếp với các phòng ban.
Có kỹ năng quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, lương: 25tr – 30tr (tùy theo năng lực)
BHXH, BHYT, BNTH và các quy định theo luật lao động
Hợp đồng lao động, phép năm, thưởng theo chế độ công đoàn
Lương Tháng 13 tùy theo tình hình hinh doanh công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 50-52 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

