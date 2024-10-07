Tuyển Giám Đốc Marketing thu nhập 50 - 80 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Mức lương
50 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 50 - 80 Triệu

- Xây dựng, quản lý và điều phối bộ phận Marketing khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Thẩm mỹ Nội khoa, Nha..., quảng cáo và truyền thông, digital, social, branding, SEO, Google ads, Chăm sóc khách hàng;
- Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty nhằm phát triển doanh số và thương hiệu;
- Thiết lập ngân sách Marketing. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao;
- Nghiên cứu thị trường, thực hiện phân tích đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng để đề xuất các chương trình phù hợp;
- Triển khai và giám sát hoạt động của phòng ban;
- Tham mưu cho Ban giám đốc về truyền thông, nhận diện phát triển thương hiệu;
- Thiết lập và duy trì quan hệ với các đối tác, cơ quan truyền thông, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan phục vụ cho hoạt động Marketing của Công ty.

Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông.
- Có ≥ 05 năm kinh nghiệm ở vị trí TP lĩnh vực Phẫu thuật thẩm mỹ, Thẩm mỹ nội khoa, Nha ...
- Hiểu sâu sắc về Marketing, thương mại, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực làm đẹp cũng như các quy định trong truyền thông;
- Kiến thức tốt về marketing, branding, PR, event, media, digital, SEO, Google ads,...
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Sáng tạo, có khả năng quản lý team;
- Chịu được áp lực công việc cao;
- Thành thạo cá kỹ năng: Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Tham gia khám sức khỏe định kỳ;
- Được đề xuất xét thưởng và xét tăng lương định kỳ, được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32D Thủ khoa huân, p. bến thành, q.1, tp. hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất