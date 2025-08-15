Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 18D đường Cộng Hoà, Phường Bảy Hiền, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, quản lý trực tiếp và phát triển đội ngũ Telesales tại địa bàn, đảm bảo đội ngũ đạt được chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm Bảo hiểm Bắt buộc TNDS Xe ô tô thông qua việc tận dụng tối đa lợi thế am hiểu thị trường và mạng lưới quan hệ tại địa phương.

Trực tiếp tìm kiếm, tuyển dụng các ứng viên tiềm năng là người địa phương để xây dựng đội ngũ Telesales bán sản phẩm Bảo hiểm Bắt buộc TNDS Xe ô tô.

Đào tạo cho đội ngũ mới về sản phẩm Bảo hiểm Bắt buộc TNDS Xe ô tô, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng và các quy định của công ty.

Lập kế hoạch hành động, giao chỉ tiêu kinh doanh (doanh số, số lượng hợp đồng...) cho từng Đại lý trong nhóm.

Theo dõi, giám sát hoạt động bán hàng hàng ngày/tuần/tháng của đội ngũ.

Đề xuất các hoạt động bán hàng, marketing phù hợp với đặc thù địa phương để thúc đẩy doanh số.

Đảm bảo đội ngũ tuân thủ đúng quy trình bán hàng, quy định về sản phẩm Bảo hiểm Bắt buộc và chính sách của công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm cho Giám đốc Vùng theo định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, phát triển thị trường hoặc dịch vụ khách hàng (ít nhất 1-2 năm).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng/quản lý trong ngành Bảo hiểm (đặc biệt là phi nhân thọ), Tài chính, Ngân hàng, FMCG, hoặc ngành liên quan đến ô tô.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm bán hàng là một lợi thế lớn.

Kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục.

Khả năng tuyển dụng, đào tạo và tạo động lực cho đội nhóm.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc cơ bản.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng KPI: 15,000,000 - 20,000,000 Triệu/ tháng

Phúc lợi khác:

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết theo quy định công ty.

12 ngày nghỉ phép/năm.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và quản lý.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cao hơn (Giám đốc Khu vực).

Được hỗ trợ công cụ làm việc và các chương trình thi đua khen thưởng hấp dẫn.

Thời gian làm việc: Linh hoạt, chủ động hỗ trợ đội ngũ và phát triển kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.