Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Huỳnh Khương Ninh, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp (website tuyển dụng, mạng xã hội, nội bộ).

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng.

Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.

Thông báo kết quả phỏng vấn qua email hoặc điện thoại

Cập nhật, quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiến độ tuyển dụng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan

Có thể làm việc toàn thời gian

Yêu thích và định hướng theo nghề Nhân sự, đặc biệt là mảng Tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.

Sử dụng được các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Google Sheets,...).

Chủ động, cẩn thận, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 3.000.000 - 4.500.000 vnđ/tháng

Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng tuyển dụng chuyên sâu.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tối đa.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM

