Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 24 Huỳnh Khương Ninh, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp (website tuyển dụng, mạng xã hội, nội bộ).
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng.
Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.
Thông báo kết quả phỏng vấn qua email hoặc điện thoại
Cập nhật, quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiến độ tuyển dụng.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm việc toàn thời gian
Yêu thích và định hướng theo nghề Nhân sự, đặc biệt là mảng Tuyển dụng.
Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.
Sử dụng được các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Google Sheets,...).
Chủ động, cẩn thận, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng tuyển dụng chuyên sâu.
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tối đa.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
