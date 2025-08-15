Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 200 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA

Mức lương
80 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bcosn 5 , 691/4 Điện Biên Phủ , P.25,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 80 - 200 Triệu

- Phát triển và quản lý nhóm môi giới bất động sản từ 6 – 15 người.
- Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về kỹ năng giới thiệu , tư vấn và bán bất động sản của CDT Bcons.
- Phối hợp với các phòng ban để triển khai các kế hoạch bán hàng và thúc đẩy doanh số của nhóm.
- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Phân phối 100% sản phẩm căn hộ thuộc tập đoàn Bcons

Với Mức Lương 80 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi.
- Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
- Có tối thiểu 1 năm ở vị trí Team Leader/trưởng phòng kinh doanh công ty bất động sản.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán xuất sắc, có tư duy dịch vụ khách hàng , tự tin trong việc tiếp cận khách hàng và xử lý tình huống.
- Có tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.
- Tinh thần tích cực, cầu tiến, nhiệt tình và kiên trì, đam mê kinh doanh: Sẵn sàng học hỏi và làm việc với mục tiêu doanh số rõ ràng.
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint).
- Có laptop cá nhân và xe máy để di chuyển.
- Có ưu thế: Có sẵn nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 13.000.000 không phụ thuộc KPI . Tổng thu nhập khi đạt 100% KPI từ 80 Triệu trở lên
- Hoa hồng từ doanh số cá nhân + hoa hồng quản lý từ doanh số nhóm.
- Thưởng doanh số định kỳ (Nếu có).
- Không giới hạn tổng thu nhập.
- Công ty hỗ trợ marketing và tuyển dụng
- Bạn có thể được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động, BHXH, BHYT, BHTN, và các loại thưởng khác.
- Đầy đủ các hoạt động như: liên hoan, teambuilding, du lịch của doanh nghiệp.
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết.
- Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 691/4 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

