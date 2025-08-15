Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 200 Triệu

Mức lương 80 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bcosn 5 , 691/4 Điện Biên Phủ , P.25,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 80 - 200 Triệu

- Phát triển và quản lý nhóm môi giới bất động sản từ 6 – 15 người.

- Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về kỹ năng giới thiệu , tư vấn và bán bất động sản của CDT Bcons.

- Phối hợp với các phòng ban để triển khai các kế hoạch bán hàng và thúc đẩy doanh số của nhóm.

- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Phân phối 100% sản phẩm căn hộ thuộc tập đoàn Bcons

Với Mức Lương 80 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi.

- Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Có tối thiểu 1 năm ở vị trí Team Leader/trưởng phòng kinh doanh công ty bất động sản.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán xuất sắc, có tư duy dịch vụ khách hàng , tự tin trong việc tiếp cận khách hàng và xử lý tình huống.

- Có tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

- Tinh thần tích cực, cầu tiến, nhiệt tình và kiên trì, đam mê kinh doanh: Sẵn sàng học hỏi và làm việc với mục tiêu doanh số rõ ràng.

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint).

- Có laptop cá nhân và xe máy để di chuyển.

- Có ưu thế: Có sẵn nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 13.000.000 không phụ thuộc KPI . Tổng thu nhập khi đạt 100% KPI từ 80 Triệu trở lên

- Hoa hồng từ doanh số cá nhân + hoa hồng quản lý từ doanh số nhóm.

- Thưởng doanh số định kỳ (Nếu có).

- Không giới hạn tổng thu nhập.

- Công ty hỗ trợ marketing và tuyển dụng

- Bạn có thể được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động, BHXH, BHYT, BHTN, và các loại thưởng khác.

- Đầy đủ các hoạt động như: liên hoan, teambuilding, du lịch của doanh nghiệp.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng cần thiết.

- Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TERA

