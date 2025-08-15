Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công ty.
Thực hiện việc tuyển dụng, thu hút nhân tài đảm bảo nguồn lực cho Công ty.
Tìm kiếm ứng viên: Sử dụng các kênh tuyển dụng, đăng tin và tạo dựng mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng.
Sàng lọc và phỏng vấn: Xem xét hồ sơ ứng viên, tiến hành các cuộc phỏng vấn sơ bộ, đánh giá kỹ năng và sự phù hợp của ứng viên đối với yêu cầu vị trí.
Thực hiện quy trình tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra đúng thời gian và đạt hiệu quả.
Thông báo kết quả phỏng vấn và chuẩn bị công tác nhận việc cho nhân sự mới.
Cập nhật dữ liệu tuyển dụng, báo cáo tiến độ tuyển dụng theo tuần/tháng.
Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng từ 2 năm trở lên; Ưu tiên có kinh nghiệm làm Headhunter.
Kỹ năng tìm kiếm ứng viên; Kỹ năng phân tích chân dung ứng viên.
Kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đánh giá ứng viên.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Yêu thích, đam mê công việc tuyển dụng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đánh giá con người nhạy bén.

Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000 đồng/Tháng + Thưởng tuyển dụng
Thử việc 2 tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ khi lên nhân viên chính thức.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Định kỳ 1 năm xét tăng lương 1 lần.
Lương tháng 13, 14; thưởng cuối năm, các ngày Lễ Tết,….
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.
Hưởng 12 ngày phép/năm.
Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm…..
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau...
Các hoạt động teambuilding, văn hoá - thể thao gắn kết nội bộ.
Mua hàng với chính sách ưu đãi của Công ty.
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

