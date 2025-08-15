Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 364C Đường Thị Trấn - Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn

Soạn hàng theo đơn hàng. Nhập xuất hàng hóa theo quy định

Xử lý đơn hàng đổi/trả hàng ngày

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày

Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa theo yêu cầu

Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa

Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn – tem hợp quy và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm

Kiểm tra chất lượng hàng hóa, xử lý các vấn đề phát sinh về hàng hóa theo yêu cầu của cấp trên

Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa

Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Nam, Nữ từ 20 tuổi trở lên

Sức khỏe tốt, tỉ mỉ trong công việc, chịu khó.

Trung thực, trách nhiệm, làm việc siêng năng.

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7.000.000 - 9.000.000 VND/tháng (Tùy theo năng lực + thưởng chuyên cần)

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm…

Làm việc trong văn phòng máy lạnh mát mẻ, sạch sẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM

