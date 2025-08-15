Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 364C Đường Thị Trấn
- Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn
Soạn hàng theo đơn hàng. Nhập xuất hàng hóa theo quy định
Xử lý đơn hàng đổi/trả hàng ngày
Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa theo yêu cầu
Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa
Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn – tem hợp quy và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói
Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm
Kiểm tra chất lượng hàng hóa, xử lý các vấn đề phát sinh về hàng hóa theo yêu cầu của cấp trên
Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa
Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, tỉ mỉ trong công việc, chịu khó.
Trung thực, trách nhiệm, làm việc siêng năng.
Biết sử dụng tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm…
Làm việc trong văn phòng máy lạnh mát mẻ, sạch sẽ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOOIMOM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
