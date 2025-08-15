Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86/56/20 Đ. Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công việc kinh doanh và quản lý

Biên/phiên dịch trong các cuộc họp, giao tiếp đối tác, tài liệu nội bộ

Tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến du lịch, thương mại điện tử, livestream

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung, giao tiếp và xử lý công việc lưu loát.

Hiểu rõ văn hóa và môi trường làm việc tại TP.HCM.

Độ tuổi dưới 35, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Phúc lợi hấp dẫn: Du lịch định kỳ hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.

Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng theo hiệu suất, thưởng lễ tết, hỗ trợ chi phí công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin