Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 86/56/20 Đ. Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công việc kinh doanh và quản lý
Biên/phiên dịch trong các cuộc họp, giao tiếp đối tác, tài liệu nội bộ
Tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến du lịch, thương mại điện tử, livestream
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung, giao tiếp và xử lý công việc lưu loát.
Hiểu rõ văn hóa và môi trường làm việc tại TP.HCM.
Độ tuổi dưới 35, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Phúc lợi hấp dẫn: Du lịch định kỳ hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.
Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng theo hiệu suất, thưởng lễ tết, hỗ trợ chi phí công tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
