Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Trợ lý tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86/56/20 Đ. Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công việc kinh doanh và quản lý
Biên/phiên dịch trong các cuộc họp, giao tiếp đối tác, tài liệu nội bộ
Tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến du lịch, thương mại điện tử, livestream

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung, giao tiếp và xử lý công việc lưu loát.
Hiểu rõ văn hóa và môi trường làm việc tại TP.HCM.
Độ tuổi dưới 35, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Phúc lợi hấp dẫn: Du lịch định kỳ hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.
Chế độ đãi ngộ khác: Thưởng theo hiệu suất, thưởng lễ tết, hỗ trợ chi phí công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24 Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tieng-trung-thu-nhap-20-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job367630
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH XE NÂNG HANGCHA VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam
8.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu BMB&A JSC.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Chicilon Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chicilon Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH PARAMOUNT GLOBAL LOGISTICS
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YI-DA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
13 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty cổ phần NexGen Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần NexGen Media
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm