Tuyển Giám đốc nhân sự TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, xây dựng các phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban tại Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tuyển dụng, đào tạo tại Công ty theo nhu cầu thực tế.

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động nội bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra – phòng chống tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ

- Tổ chức và theo dõi công tác cán bộ, sử dụng lao động.

- Tổ chức và giám sát thực hiện việc chi trả tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động tại Công ty. Nghiên cứu, cải tiến, xây dựng và triển khai áp dụng chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và các quy định về quản trị tại Công ty.

- Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính.

- Tổ chức thực hiện chương trình đón tiếp đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước đến liên hệ, làm việc tại Công ty.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm và các hoạt động phong trào của Công ty.

- Tổ chức thực hiện, quản lý điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Văn bằng chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế hoặc các chuyên ngành tương đương.

2. Ngoại ngữ:

Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành phục vụ công việc, có khả năng giao tiếp và làm việc độc lập, tương đương trình độ IELTS từ 6.5 trở lên.

3. Tin học:

Thành thạo sử dụng tin học văn phòng và tìm kiếm thông tin trên internet. Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm liên quan đến quản trị nhân sự, tiền lương.

4. Kinh nghiệm:

Tuổi đời không quá 50 tuổi (tính đến ngày thành lập). Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức tại các doanh nghiệp. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC. Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin