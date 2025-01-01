Công việc Giám đốc nhân sự

Hiện nay, nền kinh tế phát triển, nhu cầu tuyển dụng Giám đốc nhân sự càng nhiều và đóng vai trò quan trọng đối với các tổ chức doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ bùng nổ. Mức lương hấp dẫn cho vị trí này dao động từ 30.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực, quy mô doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự (tên thuật ngữ: CHRO) có vai trò triển khai kế hoạch nhân sự, theo dõi hoạt động nhân viên của toàn bộ công ty, kiểm soát các số liệu, báo cáo thông tin liên quan tới việc tuyển dụng, đào tạo nội bộ, chính sách thưởng, phạt theo quy chế của công ty dành cho nhân viên.

Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc nhân sự ngày càng gia tăng và bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần vị trí này. Đây là người đứng đầu quản lý đội ngũ nhân sự của công ty giúp công ty có định hướng phát triển tốt về sự phát triển văn hóa, con người và tổ chức hoạt động nội bộ.

Đối với mỗi doanh nghiệp và tập đoàn lớn, việc tuyển dụng các chức vụ cao cũng khá khó khăn, đặc biệt là vị trí Giám đốc. Đầu vào dành cho các ứng viên, nhà tuyển dụng đòi hỏi yêu cầu cao, trải qua nhiều vòng phỏng vấn rất gắt gao trước các bộ phận cấp cao như quản lý nhân sự cấp cao, giám đốc các bộ phận trong công ty và ban lãnh đạo cấp cao hơn trong công ty. Bên cạnh đó, sau khi tham gia vòng phỏng vấn, các ứng viên cần chờ đợi thời gian ít nhất 2 tuần mới có thể nhận được quyết định từ phía nhà tuyển dụng.

Hiện nay, ngành quản trị nhân lực là một trong những ngành hot, các bạn sinh viên đang theo học ngành này, sau khi ra trường đều có cơ hội làm việc trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn với lộ trình thăng tiến rõ ràng, có thể phấn đấu lên chức vị cao nhất trong tổ chức doanh nghiệp. Đặc biệt, theo báo cáo thống kê từ các trang tin tuyển dụng, hiện nay có hàng trăm tin có nhu cầu tuyển giám đốc nhân sự ở nhiều lĩnh vực khác nhau mức lương hấp dẫn cùng chế độ đãi ngộ tốt, nhưng tỉ lệ cạnh tranh cũng khá lớn. Chính vì thế, đòi hỏi ứng viên cần chuẩn bị kiến thức và năng lực tốt để đáp ứng tiêu chí từ nhà tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc nhân sự ngày càng gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay

2. Mức lương trung bình của giám đốc nhân sự

Để có thể thăng tiến lên cấp bậc cao là Giám đốc nhân sự, các ứng viên đều đi lên từ cấp nhân viên để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm việc. Chính vì vậy, mức lương của Giám đốc nhân sự cũng dựa trên năng lực, kinh nghiệm của bản thân. Dưới đây là mức lương dao động trung bình:

Việc làm giám đốc nhân sự Mức lương giao động (VNĐ/ tháng) Giám đốc nhân sự (1-3 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 50.000.000 Giám đốc nhân sự (3-5 năm kinh nghiệm) 40.000.000 - 80.000.000 Giám đốc nhân sự (Trên 5 năm kinh nghiệm) 60.000.000 - 100.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám đốc nhân sự

Giám đốc nhân sự là chức vụ quản lý cấp cao, vị trí này dành cho người lãnh đạo tổ chức văn hóa và bộ phận nhân sự tổng thể trong công ty. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng giám đốc nhân sự không chỉ quản lý công việc chuyên môn mà còn có trách nhiệm quản lý, giám sát các bộ phận phòng ban để thực hiện đúng hướng theo tổ chức văn hóa của doanh nghiệp. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của giám đốc nhân sự:

3.1. Giám đốc nhân sự phát triển văn hóa công ty

Tuyển dụng giám đốc nhân sự có vai trò đó là định hướng tham gia vào phát triển văn hóa doanh nghiệp. Giám đốc nhân sự tạo các hoạt động kết nối giữa các nhân viên tạo nên một môi trường thân thiện và lành mạnh hơn. Giúp từng bộ phận trong công ty luôn đối xử công bằng, hỗ trợ làm việc và tạo động lực để thúc đẩy hiệu suất làm việc. Đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, giám đốc nhân sự có tư duy vận dụng công nghệ chuyển đổi số.

3.2. Giám đốc nhân sự quản lý đào tạo nội bộ

Phát triển nguồn nhân lực nội bộ cho công ty là một trong những điều kiện tiên quyết và cốt lõi để một doanh nghiệp phát triển. Lấy con người làm gốc thì các chính sách đào tạo và phát triển nhân viên nội bộ là không thể thiếu đối với kế hoạch của một giám đốc nhân sự.

Ngoài việc triển khai đẩy mạnh số lượng nhân viên thì chất lượng nguồn lực cần nâng cao và lớn mạnh. Các công việc quản lý đào tạo nội bộ sẽ được phân công cho các chức vụ khác thực hiện đã thông qua quyết định của Giám đốc nhân sự và cấp ban lãnh đạo công ty. Công việc này bao gồm: bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nói về văn hóa doanh nghiệp và đào tạo tư duy phản biện nâng cao kỹ năng tư duy, khả năng giao tiếp cho cấp dưới.

Bên cạnh đó, việc mở ra những buổi đào tạo hữu ích này sẽ giúp nhận sự có thêm kiến thức, kỹ năng tư duy, suy nghĩ tích cực hơn trong công việc. Từ đó, thúc đẩy nhân sự có thêm tinh thần và động lực làm việc hơn. Đây cũng là chiến lược rất hay mà mỗi doanh nghiệp thực hiện. Giám đốc nhân sự mỗi công ty đều lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi buổi đào tạo để nâng cao hiệu quả nhân lực.

3.3. Giám đốc nhân sự quản lý việc khen thưởng, xử phạt

Giám đốc nhân sự cũng là người đưa ra các chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân viên như chế độ khen thưởng, chế độ đãi ngộ chung của công ty. Bộ phận C&B thực hiện theo kế hoạch của giám đốc nhân sự về nhiệm vụ này.

Các nhân viên có thể đề xuất với cấp quản lý để nhận quyền lợi và chính sách đãi ngộ chung theo quy định của công ty và quy định chung về luật lao động. Các chế độ đãi ngộ khác như khen thưởng hay kỷ luật sẽ được giám đốc nhân sự tổng hợp từ bộ quận quản lý các bộ phận, phòng ban.

Thực hiện kế hoạch và xét duyệt tăng lương cho nhân viên khi đủ điều kiện thời gian và hiệu suất công việc đạt hiệu quả mang lại thành tích cho công ty.Cấp quản lý các bộ phận cần làm đề xuất lên bộ phận nhân sự và giám đốc nhân sự sẽ trình duyệt lên cấp cao hơn.

Thực hiện quy định khen thưởng và kỷ luật đối với từng cá nhân dựa trên kết quả công việc theo tháng, quý và năm đối với nhân viên xuất sắc hoặc cá nhân có nhiều lỗi vi phạm sẽ được xử lý đúng.

3.4. Giám đốc nhân sự quản lý công việc tuyển dụng

Công việc tuyển dụng là công việc bắt buộc trong bộ phận hành chính-nhân sự. Giám đốc nhân sự có vai trò trong việc lên kế hoạch xây dựng và triển khai hoạt động tuyển dụng. Đây là công việc khá quan trọng góp phần tạo nên thành công với công ty. Dưới đây là vấn đề cần thực hiện:

Nhu cầu tuyển dụng các vị trí đều được tiếp nhận thông tin và thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc. Sau đó, giám đốc nhân sự dựa vào kế hoạch đã được xét duyệt từ cấp trên để triển khai vào thực tiễn và điều hành phân công cho các nhân viên thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự.

Trực tiếp tham gia vào các buổi phỏng vấn để tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban để nắm được ứng viên có phù hợp với định hướng của công ty hay không.

Khảo sát nhu cầu cần tuyển dụng của các bộ phận, phòng ban trong công ty để nắm được quân số nhân viên hiện tại và cần tuyển thêm nhân sự ở mỗi bộ phận, từ đó cân đối được nguồn nhân lực trong công ty.

Sau khi cân đối số lượng tuyển dụng mỗi phòng ban, giám đốc nhân sự sẽ quy định tối đa mỗi bộ phận sẽ cần tuyển thêm bao nhiêu nhân viên.

3.5. Giám đốc nhân sự quản lý việc chấm công, tính lương

Bên cạnh xây dựng kế hoạch và triển khai về quy định khen thưởng, kỷ luật cho nhân viên thì việc quản lý chấm công ra sao? hay tính lương chuẩn là trách nhiệm của bộ phận nhân sự. Giám đốc nhân sự có nhiệm vụ quan trọng trong định hướng xây dựng việc chấm công, tính lương cho nhân viên.

Phân công nhiệm vụ cho phòng hành chính - nhân sự theo dõi số ngày công và chấm công chuẩn cho toàn bộ nhân viên công ty, từ đó tính ra số tiền lương tương ứng.

Thực hiện liên hệ với phòng kế toán để thực hiện công tác liên quan đến tính lương thưởng cho nhân viên. Sau đó, chỉ đạo công tác thanh toán lương cho nhân viên một cách hiệu quả nhất.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định của nhà nước, áp dụng đối với toàn bộ nhân viên trong công ty.

Chỉ đạo về công tác đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước và vấn đề liên quan tới thuế thu nhập cá nhân.

Thực hiện nhiệm vụ về công đoàn cho các hoạt động như vui chơi, giải trí, thăm hỏi nhân viên ốm đau, hiếu hỷ, sinh con,.. theo chính sách của công ty và theo sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Lãnh Đạo cấp cao hơn.

Giám đốc nhân sự có vai trò trong việc lên kế hoạch xây dựng và triển khai hoạt động tuyển dụng

4. Yêu cầu đối với việc làm giám đốc nhân sự

Vị trí càng cao trong một tổ chức doanh nghiệp thì nhà tuyển dụng đều đòi hỏi các kỹ năng và kinh nghiệm càng cao hơn. Vị trí giám đốc cũng được ban lãnh đạo doanh nghiệp tuyển dụng kỹ lưỡng. Dưới đây là một số những yêu cầu cần có khi tuyển dụng giám đốc nhân sự:

Về trình độ học vấn và bằng cấp: Nhà tuyển dụng giám đốc nhân sự cần có bằng Thạc sĩ trở lên trong ngành quản trị nhân sự và những các lĩnh vực liên quan. Yêu cầu ứng viên có chứng chỉ là chuyên gia nhân sự (SHRM certification). Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ thì yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm tương đương với học vấn và bằng cấp.

Về kinh nghiệm làm việc:

Nhà tuyển dụng ngày nay yêu cầu vị trí giám đốc nhân sự cần có từ 10 - 15 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý bộ phận nhân sự, chẳng hạn như trưởng phòng quản trị nhân sự, giám đốc tuyển dụng, giám đốc đào tạo & phát triển.

Giám đốc nhân sự phải có kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý đội ngũ nhân viên và hướng họ đến mục tiêu chung của tổ chức. Ngoài ra, ứng viên cũng cần có khả năng quản lý, cho phép họ đánh giá môi trường kinh doanh và linh hoạt đưa ra thay đổi khi cần thiết.

Về kiến thức chuyên môn: Giám đốc nhân sự là quản lý cấp cao điều hành bộ phận nhân sự, vận dụng các quy định, điều luật liên quan trong quá trình làm việc.

Về kỹ năng cần có:

Khả năng và tư duy lãnh đạo: Giám đốc nhân sự đòi hỏi người có tư duy lãnh đạo, dẫn dắt bộ phận chuyên môn cũng như khả năng tạo niềm tin ở nhân sự cấp dưới cũng như các bộ phận khác.

Kỹ năng làm việc với cá nhân: Kỹ năng cần đàm phán, giải quyết vấn đề đồng thời để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả khi đối diện với môi trường áp lực cao.

Kỹ năng phân tích vấn đề: Tuyển giám đốc nhân sự cần người có những kỹ năng phân tích một cách rõ ràng và đầy đủ để xây dựng chiến lược nhân sự nhằm mục đích nâng cao hiệu suất làm việc của tất cả các bộ phận.

Khả năng giao tiếp tốt: Giám đốc nhân sự cần có kỹ năng giao tiếp tốt giữa cấp lãnh đạo và nhân viên các bộ phận trong công ty. Vị trí giám đốc nhân sự cần khéo léo ứng xử, giao tiếp tốt mà cần có khả năng phản biện và xử lý vấn đề nhạy bén. Tiếp nhận thông tin từ hai phía cấp trên và cấp dưới một cách rõ ràng và thông suốt nhất.

Kỹ năng sử dụng công cụ phần mềm: Chắc chắn khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc nhân sự hiện nay, ngoài việc có khả năng ngoại ngữ tốt thì kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng là không thể thiếu như kỹ năng sử dụng MS Word, Excel, Powerpoint và một số phần mềm quản lý nhân sự HRIS, ATS.

Kỹ năng lãnh đạo và khả năng ứng xử trong các tình huống là yếu tố quan trọng đối với vị trí Giám đốc nhân sự

5. Khu vực tuyển dụng giám đốc nhân sự nhiều

Bất cứ doanh nghiệp hay tập đoàn nào cũng có nhu cầu tuyển dụng giám đốc nhân sự bởi vì vị trí này đóng vai trò quan trọng điều hành doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, việc làm giám đốc nhân sự yêu cầu khá khắt khe nên nhà tuyển dụng chọn lựa rất kỹ sao cho phù hợp với định hướng phát triển công ty. Các tỉnh/ thành phố lớn tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đều có nhu cầu tuyển giám đốc nhân sự cao hơn. Cùng tìm hiểu vị trí việc làm giám đốc nhân sự ở khu vực này nhé:

5.1. Tuyển dụng giám đốc nhân sự tại Hà Nội

Hà Nội phát triển nền kinh tế và tập trung nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề, từ tập đoàn lớn đến các công ty nước ngoài. Các ngành nghề thường có nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cao trong lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, sản xuất, bất động sản. Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc Nhân sự gia tăng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhân sự chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Mức lương của giám đốc nhân sự tại thành phố Hà Nội dao động trung bình từ 80.000.000- 100.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh mức lương hấp dẫn này thì nhà tuyển dụng cũng yêu cầu kỹ năng cao như: Kỹ năng xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, ngoại ngữ là yếu tố quan trọng và bắt buộc nếu như doanh nghiệp nước ngoài.

5.2. Tuyển dụng giám đốc nhân sự TP.HCM

TP.HCM là tập trung hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc nhân sự tại thành phố này rất cao để đáp ứng sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

Việc mở rộng quy mô và sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường lao động khiến vai trò của Giám đốc Nhân sự trở nên thiết yếu trong việc xây dựng chiến lược nhân sự bền vững. Hơn nữa, nhiều công ty đa quốc gia chọn TP.HCM làm nơi đặt trụ sở cần hệ thống quản lý nhân sự đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

Doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa các quy trình nhân sự, yêu cầu lãnh đạo nhân sự am hiểu công nghệ và có tầm nhìn chiến lược. Mức lương giám đốc nhân sự tại thành phố này không kém so với ở thành phố Hà Nội, dao động từ 60.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực và kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc tại TPHCM nhân sự trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và thương mại

5.3. Tuyển dụng giám đốc nhân sự Đà Nẵng

Đà Nẵng được biết đến phát triển ngành du lịch và dịch vụ của miền Trung cùng với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc Nhân sự ở đây tăng mạnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nguồn lực cho các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô hoặc đầu tư mới. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và ngành du lịch tạo điều kiện cho việc gia tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí quản lý cấp cao bao gồm Giám đốc Nhân sự.

5.4. Tuyển dụng giám đốc nhân sự Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và ngành logistics tại miền Bắc nên tập trung nhiều khu công nghiệp lớn và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng Giám đốc Nhân sự tại các khu vực Hải Phòng ngày càng cao để đáp ứng yêu cầu quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và công nghiệp.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics khiến vai trò Giám đốc Nhân sự trở nên quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng và bền vững.

Vị trí giám đốc nhân sự tại Hải Phòng có nhiệm vụ quản lý nhân sự doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và công nghiệp.

Kết Luận

Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự có vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Giám đốc Nhân sự không chỉ quản lý đội ngũ nhân viên mà còn là người xây dựng và thực hiện các chiến lược nhân sự dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Với mức lương hấp dẫn cùng với cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, nghề Giám đốc Nhân sự đang ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Các ứng viên có đủ kỹ năng lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý nhân sự và tầm nhìn chiến lược sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực này, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.