Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Mức lương 22 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Lập kế hoạch và giám sát hoạt động vận hành hàng ngày của công ty, đảm bảo hiệu quả và hiệu suất tối đa.

Quản lý và tối ưu hóa các quy trình vận hành, bao gồm tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động vận hành trơn tru và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Giám sát và quản lý đội ngũ nhân viên vận hành, đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên.

Phân tích dữ liệu vận hành, xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả.

Quản lý ngân sách và chi phí vận hành, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và quy trình vận hành của công ty và các cơ quan chức năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác và khách hàng.

Thường xuyên cập nhật và áp dụng các công nghệ, phương pháp quản lý vận hành tiên tiến.

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động vận hành cho ban giám đốc.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý vận hành trong lĩnh vực logistics.

Hiểu biết sâu rộng về các quy trình vận hành logistics, bao gồm quản lý kho, vận chuyển, giao nhận.

Kỹ năng quản lý đội ngũ, đào tạo và phát triển nhân viên.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kho, vận chuyển (WMS, TMS) là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có chứng chỉ quản lý vận hành hoặc các chứng chỉ liên quan là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong

