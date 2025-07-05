Tuyển Giám đốc vận hành Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc vận hành Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:
2. Học tập và phát triển:
3. Các công việc khác:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu về năng lực:
Hiểu biết về sản phẩm. dịch vụ
Chuyên môn về ngành, nghiệp vụ
Quản trị hệ thống giám sát, devsecops
Quản trị vận hành hệ thống IT tool chain
Quản lý dự án, tổ chức và giám sát thực hiện công việc, giải quyết vấn đề và ra quyết định
Quản trị rủi ro
2. Yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Điện tử viễn thông/ Toán tin.
Có các chứng chỉ về Cloud là lợi thế
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên quan (trong đó có 2 năm cấp dưới liền kề), trong việc quản lý dịch vụ CNTT, triển khai hạ tầng kỹ thuật ngân hàng bao gồm hệ thống mạng và an ninh mạng và hệ thống phần cứng.
3. Các yêu cầu khác

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

