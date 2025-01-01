Công việc Giám đốc vận hành

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc vận hành đang ngày càng gia tăng, bởi đây là vị trí quan trọng trong việc điều phối và vận hành các chiến lược cho doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh doanh. Cơ hội việc làm tiềm năng với mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực và doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc vận hành

Giám đốc vận hành ( viết tắt COO - Chief Operation Officer) là người có nhiệm vụ quản lý trực tiếp các công việc từ phía giám đốc điều hành (CEO). COO là người trực tiếp lên kế hoạch, phát triển mục tiêu chiến lược với các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp và phân công từng công việc cụ thể.

Vai trò của COO đối với mỗi doanh nghiệp hay tập đoàn lớn, bên cạnh quản lý và điều hành hoạt động sau đó báo cáo cho CEO thì họ còn được ủy quyền để quản lý hoạt động kinh doanh đảm bảo theo chính sách và đúng quy định pháp luật.

Nền kinh tế phát triển, nhu cầu tuyển dụng giám đốc vận hành ngày càng nhiều, đặc biệt tập trung ở các doanh nghiệp, tập đoàn cực lớn nhằm san sẻ và hỗ trợ khối lượng công việc cùng với CEO. Mối quan hệ giữa COO và CEO cũng rất đặc biệt, nếu giả sử doanh nghiệp là con người thì CEO chính là cái đầu, còn COO là cánh tay đắc lực. Thiếu 1 trong 2 vị trí này thì doanh nghiệp sẽ không thể vận hành và phát triển được.

Theo các số liệu nguồn tin từ Job3s uy tín, thì có tới 40% các giám đốc vận hành (COO) và chiến lược phát triển doanh nghiệp đều cần vị trí có vai trò là Giám đốc vận hành hiện tại và đảm nhiệm vị trí cao hơn là giám đốc điều hành trong tương lai. Đồng thời, theo báo cáo từ trang tin việc làm, mỗi tháng có hàng trăm tin tuyển dụng giám đốc vận hành.

COO có tham vọng cao để phát triển sự nghiệp trong tương lai thì lựa chọn này giúp bạn dễ dàng thăng tiến hơn. Bạn cần đặt nền móng quan trọng trong sự vận hành và phát triển cho doanh nghiệp, hỗ trợ CEO để đi đến thành công, điều này sẽ được CEO nhìn nhận và đánh giá cao tạo cơ hội thăng tiến sau này.

Nếu bạn mong muốn trở thành giám đốc vận hành với chế độ đãi ngộ tốt và mức thu nhập hấp dẫn, thử sức với thách thức cao trong công việc để phát triển hơn nữa thì công việc này vô cùng lý tưởng cho bạn. Các ứng viên muốn làm tốt vai trò của mình trong việc làm này thì cần nâng cao tinh thần học hỏi thêm kiến thức lĩnh vực cũng như trau dồi thêm kỹ năng lãnh đạo để phục vụ sự nghiệp thăng tiến trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc vận hành ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của giám đốc vận hành

Tuyển dụng giám đốc vận hành có vị trí quan trọng trong mỗi doanh nghiệp dù là bất cứ lĩnh vực như ngành bất động sản, tài chính, đầu tư,... Chính vì thế, đối với vị trí COO có cơ hội phát triển rất lớn cùng với đó là chính sách đãi ngộ và mức lương khá hấp dẫn. Giám đốc vận hành còn có thể nhận tiền từ khoản doanh thu, phần trăm hoa hồng và tiền thưởng khác từ phía doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương dao động trung bình cho vị trí này:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm giám đốc vận hành Mức lương giao động ( VNĐ/tháng) Giám đốc vận hành (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Giám đốc vận hành (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000 Giám đốc vận hành (Trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 50.000.000 Giám đốc vận hành (5- 10 năm kinh nghiệm) 50.000.000 - 100.000.000

Mức lương theo vị trí công việc:

Việc làm giám đốc vận hành Mức lương giao động ( VNĐ/tháng) Tuyển dụng giám đốc vận hành nhà hàng 60.000.000 - 90.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành phòng khám 30.000.000 - 40.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành Bệnh viện 40.000.000 - 60.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành thương mại 30.000.000 - 50.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành kho vận 40.000.000 - 50.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành Logistics 30.000.000 - 45.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành giáo dục 30.000.000 - 50.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành ngân hàng 70.000.000 - 100.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành nhân sự 40.000.000 - 60.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành sản xuất 30.000.000 - 50.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành xây dựng 25.000.000 -45.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành khu công nghiệp 50.000.000 - 100.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành thẩm mỹ viện 40.000.000 - 50.000.000 Tuyển dụng giám đốc vận hành nội dung số 40.000.000 - 60.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám đốc vận hành

Vị trí giám đốc điều hành đảm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau, từ việc thường xuyên trao đổi với CEO để đưa ra chiến lược cụ thể cho công ty cho tới việc quản lý các bộ phận liên quan để thúc đẩy kinh doanh. Bên cạnh đó, COO cũng có những buổi trao đổi thêm với các đối tác khác để phát triển quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp. Dưới đây là công việc chi tiết của giám đốc vận hành cần làm:

Giám đốc điều hành(COO) trao đổi với (CEO) để lên chiến lược phát triển:

Giám đốc vận hành là người sẽ hỗ trợ giám đốc điều hành(CEO) và ban lãnh đạo cấp cao thực hiện các công việc. Chính vì thế, COO sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện theo chỉ đạo đã thống nhất và tiến hành triển khai kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể như ngắn hạn và dài hạn.

Phân chia đầu mục công việc xuống nhân sự cấp dưới của mỗi phòng ban liên quan và giám đốc vận hành thường xuyên giám sát và có sự điều chỉnh kịp thời để đạt hiệu quả công việc.

Ngoài ra, giám đốc vận hành cũng có vai trò tư vấn và hỗ trợ CEO đưa ra chiến lược phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp và sau đó lên kế hoạch triển khai cụ thể. Cuối cùng, giám đốc vận hành có trách nhiệm làm báo cáo công việc đã thực hiện lên cấp trên (CEO).

Thực hiện quản lý các bộ phận liên quan:

Giám đốc vận hành quản lý nhân sự và phòng ban liên quan có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc và thúc đẩy nhân viên làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Từ đó, giúp công việc được đảm bảo theo đúng chiến lược, đúng tiến độ và tăng năng suất lao động và doanh thu, tạo động lực cho sự phát triển doanh nghiệp vững mạnh.

Giám đốc vận hành cũng chính là người đánh giá nhân viên, các bộ phận trong doanh nghiệp và đưa ra các phương án giải quyết. Ngoài việc vận hành nội bộ trong doanh nghiệp, vị trí COO còn có vai trò tạo dựng các mối quan hệ với đối tác tiềm năng khác nhằm tạo lợi nhuận cho tổ chức.

Một số công việc liên quan khác:

Giữ vị trí giám đốc vận hành là người có nhiều kinh nghiệm và khả năng tư duy rất lớn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tuyển dụng giám đốc vận hành cần những người nhanh nhạy cập nhật dữ liệu về thị trường đối với ngành nghề kinh doanh đang đón đầu xu thế mới. Xây dựng những chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ cho công ty và đào tạo đội ngũ nhân viên chất lượng. Ngoài ra, khi triển khai các công việc vẫn theo đúng quy định và giữ vững được giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp.

Tuyển dụng giám đốc vận hành thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của CEO

4. Yêu cầu đối với việc làm giám đốc vận hành

Đối với vị trí giám đốc vận hành có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, được coi là cánh tay đắc lực cho giám đốc điều hành thì yếu tố tài năng là chưa đủ. Các nhà tuyển dụng giám đốc vận hành cần những người không chỉ có nhiều kinh nghiệm quản lý, tham gia vào nhiều dự án đa ngành nghề mà còn mong muốn ở họ có những kỹ năng cần thiết để giúp họ có thể đối mặt được với hầu hết khó khăn và thử thách trong công việc, đem lại hiệu quả công việc cao. Dưới đây là một số yêu cầu cụ thể đối với việc làm giám đốc vận hành hiện nay:

Kinh nghiệm và bằng cấp:

Về trình độ, giám đốc điều hành cần tối thiểu bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh/quản trị doanh nghiệp.

Hoạt động trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

Ứng viên ứng tuyển giám đốc vận hành có ít nhất 5 năm đối với vị trí lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp có cùng quy mô.

Kỹ năng cần có của giám đốc vận hành:

Khả năng giao tiếp tốt: Giám đốc vận hành thường xuyên trao đổi với CEO, nhân sự cấp dưới và bên phía đối tác để duy trì quan hệ hợp tác lâu dài. Chính vì vậy, giao tiếp chính là chìa khóa để có thể hiểu nhau và mọi chuyện được giải quyết rõ ràng hơn.

Khả năng tư duy lãnh đạo: Đây là yếu tố vừa là sự tài năng lại vừa là sự tích lũy kinh nghiệm quản lý để vận hành hoạt động kinh doanh cũng như quản lý nhân sự tốt nhất.

Xây dựng chiến lược: Bất cứ mô hình hoạt động doanh nghiệp nào thì lên phương án chiến lược tình hình kinh doanh rất quan trọng, giám đốc là người nắm bắt tốt xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

Quản lý đội ngũ nhân sự: Bên cạnh phân chia công việc cho nhân sự các phòng ban thì giám đốc vận hành có trách nhiệm đào tạo nhân viên, định hướng công việc cụ thể và đánh giá hiệu suất làm việc.

Báo cáo tài chính: Khả năng lập ngân sách, dự trù chi phí kinh doanh, quản lý tài chính và thường xuyên báo cáo tài chính cho tổ chức.

Đưa ra quy trình làm việc: Khả năng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm: Xây dựng và thiết lập mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng và nội bộ doanh nghiệp.

Kiểm soát tình hình rủi ro: Khả năng nhận diện, phân tích và giảm thiểu vấn đề rủi ro trong trường hợp xảy ra sự cố.

Quản lý thời gian: Khả năng sắp xếp và phân bổ thời gian hiệu quả cho các nhiệm vụ quan trọng.

Nhà tuyển dụng giám đốc vận hành yêu cầu các ứng viên có kỹ năng cần quản lý kinh doanh mang lại sự phát triển cho doanh nghiệp

5. Khu vực tuyển dụng giám đốc vận hành nhiều

Hiện nay, do sự bùng nổ ngành công nghiệp 4.0 nên có nhiều doanh nghiệp phát triển đa ngành nghề gia tăng, tập trung chủ yếu ở thành phố lớn. Điều này,thúc đẩy việc tuyển dụng giám đốc vận hành càng nhiều hơn. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất:

Tuyển dụng giám đốc vận hành Hà Nội:

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam có nền kinh tế và văn hóa phát triển, nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, công nghệ, sản xuất và ngành logistics. Tại nhiều khu vực,các doanh nghiệp cần cải thiện quy trình vận hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất nên cần tuyển giám đốc vận hành.

Tuyển dụng giám đốc vận hành TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh có nền kinh tế lớn nhất cả nước với nhiều doanh nghiệp đa dạng ngành nghề, từ sản xuất, thương mại dịch vụ đến công nghệ cao. Đây cũng là trung tâm tài chính lớn, nơi nhiều công ty đa quốc gia đặt trụ sở cho nên nhu cầu tuyển dụng việc làm TP HCM đa dạng và nhiều vị trí cao đặc biệt là Giám đốc Vận hành gia tăng để tối ưu chuỗi cung ứng, vận hành quy trình kinh doanh hiệu quả và mở rộng quy mô hoạt động.

Tuyển dụng giám đốc vận hành tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế lớn nhất miền Trung, có tốc độ phát triển nhanh trong các lĩnh vực ngành du lịch, công nghiệp, logistics và công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong sự phát triển về thị trường việc làm tại Đà Nẵng có nhiều công ty công nghệ, logistics và khu công nghiệp cần nhân sự cấp cao để quản lý hoạt động hiệu quả.

Các khu vực tuyển giám đốc vận hành tập trung ở thành phố lớn để cải thiện quy trình vận hành và tối ưu hóa chi phí

Kết Luận

Tuyển dụng Giám đốc vận hành đang là vị trí quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp phát triển đa lĩnh vực ngành nghề nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và tối ưu hóa quy trình vận hành. Vị trí này không chỉ đòi hỏi chuyên môn sâu rộng mà còn cần khả năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Giám đốc vận hành tuy có nhiều khó khăn và thách thức nhưng vị trí này có nhiều cơ hội để phát triển và mang lại mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt.