Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Kinh doanh kênh MT

Tuyển dụng và quản lý nhân viên bán hàng tại các siêu thị thuộc khu vực được giao.

Huấn luyện nhân viên bán hàng về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, và quy trình làm việc.

Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng, trưng bày sản phẩm và quản lý hàng hóa tại khu vực bán.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các quản lý siêu thị và khách hàng, đảm bảo môi trường bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc hàng tuần, đánh giá hiệu quả bán hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Quản lý và giám sát việc thực hiện các chương trình khuyến mãi và các chiến dịch quảng cáo tại các siêu thị.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: NỮ

Độ tuổi: 25 - 35 tuổi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, PG, hoặc các công việc liên quan đến quản lý bán hàng tại siêu thị (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các siêu thị).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng, thu nhập trên 15 triệu/tháng nếu đạt hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Môi trường làm việc: Năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM

