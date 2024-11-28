Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Liền kề 12, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà nội, Hà Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng kịp thời;

- Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng cũ, đã có lượng khách cũ cần xây dựng

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ;

- Phân phối các sản phẩm của công ty: Máy tăm nước, bàn chải điện, các sản phẩm chăm sóc răng miệng Procare,... đến các Phòng khám Nha khoa, đại lý;

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc hợp đồng, chăm sóc khách hàng;

- Thực hiện công việc hành chính văn phòng khác và các yêu cầu khác từ Ban giám đốc; yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Nam, Nữ tuổi từ 20 đến 40

- Giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt là một lợi thế

- Biết sử dụng vi tính văn phòng căn bản (word, exel, internet...)

- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt

Phúc Lợi

- Phúc lợi xã hội , đóng BHXH theo quy định của nhà nước

- Chính sách tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, nạp tiền hàng tháng)

- Du lịch, tham quan hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

