Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27 Liền kề 12, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà nội, Hà Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng kịp thời;
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng cũ, đã có lượng khách cũ cần xây dựng
- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Phân phối các sản phẩm của công ty: Máy tăm nước, bàn chải điện, các sản phẩm chăm sóc răng miệng Procare,... đến các Phòng khám Nha khoa, đại lý;
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc hợp đồng, chăm sóc khách hàng;
- Thực hiện công việc hành chính văn phòng khác và các yêu cầu khác từ Ban giám đốc; yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
- Nam, Nữ tuổi từ 20 đến 40
- Giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt là một lợi thế
- Biết sử dụng vi tính văn phòng căn bản (word, exel, internet...)
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi xã hội , đóng BHXH theo quy định của nhà nước
- Chính sách tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, nạp tiền hàng tháng)
- Du lịch, tham quan hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 27 liền kề 12, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

