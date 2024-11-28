Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
- Hồ Chí Minh: 27 Liền kề 12, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà nội, Hà Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá cho khách hàng kịp thời;
- Chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng cũ, đã có lượng khách cũ cần xây dựng
- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Phân phối các sản phẩm của công ty: Máy tăm nước, bàn chải điện, các sản phẩm chăm sóc răng miệng Procare,... đến các Phòng khám Nha khoa, đại lý;
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc hợp đồng, chăm sóc khách hàng;
- Thực hiện công việc hành chính văn phòng khác và các yêu cầu khác từ Ban giám đốc; yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Nữ tuổi từ 20 đến 40
- Giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt là một lợi thế
- Biết sử dụng vi tính văn phòng căn bản (word, exel, internet...)
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến trong công việc
- Cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, nạp tiền hàng tháng)
- Du lịch, tham quan hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
