Công việc Sale kênh MT

-

Có 91 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 USD
CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH May Cao Nguyễn
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH May Cao Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH May Cao Nguyễn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 14 Triệu
Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 85 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Thành Công Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 20/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu
CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm và trang Thiết bị Y Tế Diệp An
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Thị trường tuyển dụng sale kênh MT hiện đang rất phổ biến khi các trung tâm thương mại, cửa hàng, siêu thị mở ra ngày càng nhiều, Đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, với mức lương trung bình dao động từ 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ. Công việc này mở ra nhiều cơ hội để ứng viên phát triển lên các cấp quản lý, giám sát...

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm sale kênh MT hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng sale kênh MT đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Với sự mở rộng của các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp cần số lượng lớn nhân viên kênh MT với nhiệm vụ xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt với siêu thị. Để thu hút lao động có kinh nghiệm, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng đưa ra mức lương cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng sale kênh MT đang ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng sale kênh MT đang ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn

Kênh MT (Modern Trade) là kênh phân phối bán hàng hóa theo hướng hiện đại. Hàng hóa sẽ được tập trung tại các siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng bán lẻ với hình thức quản lý vận hành giữa các doanh nghiệp hay còn gọi là hình thức B2B. Các sản phẩm trên kênh MT thường được đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại của khách hàng.

Việc làm kênh MT đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng và gia tăng sự hiện diện thương hiệu của doanh nghiệp tại các kênh bán lẻ. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bán lẻ hiện đại, nhu cầu tuyển dụng sale kênh MT ngày càng tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu hút sự quan tâm từ người lao động.

Hiện nay, với sự mở rộng của hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng mini đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân viên sale kênh MT để tối đa doanh thu. Với nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực trong lĩnh vực này, những ai đáp ứng được yêu cầu sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và thăng tiến trong ngành bán lẻ. Kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn và tinh thần cầu tiến, ứng viên sẽ không chỉ đóng góp vào sự thành công của công ty mà còn phát triển bản thân trong một lĩnh vực đầy tiềm năng và năng động

2. Mức lương giao động của việc làm sale kênh MT

Thu nhập cho các vị trí trong ngành tuyển dụng sale kênh MT có sự dao động đáng kể, tùy thuộc vào vai trò cụ thể, kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Dưới đây là mức lương phổ biến cho các vị trí việc làm sale kênh MT hiện nay:

Việc làm sale kênh MT Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên sale kênh MT 9.000.000 - 12.000.000
Chuyên viên sale kênh MT 10.000.000 - 15.000.000
Sale Manager kênh MT 15.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của Sale kênh MT

Công việc của nhân viên sale kênh MT bao gồm xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác, đảm bảo hàng hóa đầy đủ tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng, khảo sát thị trường và tìm hiểu sản phẩm mới. Dưới đây là mô tả chi tiết các nhiệm vụ chính của tuyển dụng sale kênh MT:

  • Kiểm tra hàng hóa, trưng bày sản phẩm tại các siêu thị

Nhân viên sale kênh MT thường xuyên phải đến các siêu thị để kiểm tra tình trạng hàng hóa, từ số lượng, chất lượng đến hạn sử dụng. Họ cũng chịu trách nhiệm sắp xếp và trưng bày sản phẩm đúng theo chuẩn của công ty và yêu cầu của siêu thị, nhằm tạo sự hấp dẫn cho khách hàng. Việc trưng bày bao gồm việc đặt sản phẩm ở vị trí dễ nhìn, tạo sự thu hút thông qua các gian hàng phụ, và bố trí kệ hàng gọn gàng, sạch sẽ.

Nhân viên sale kênh MT thường phải kiểm tra hàng hóa luôn sẵn sàng trên kệ
Nhân viên sale kênh MT thường phải kiểm tra hàng hóa luôn sẵn sàng trên kệ
  • Xử lý hàng đổi trả

Trong quá trình kiểm tra hàng hóa, nếu phát hiện sản phẩm hư hỏng, hết hạn, hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn, nhân viên Sale kênh MT sẽ thực hiện quy trình đổi trả hàng. Điều này bao gồm việc ghi nhận thông tin chi tiết về tình trạng sản phẩm, thông báo với quản lý hoặc các bên liên quan, và thực hiện các thủ tục đổi trả theo quy định của công ty và của siêu thị.

Người làm công việc này cũng phải đảm bảo sản phẩm đổi trả được xử lý kịp thời để duy trì hình ảnh của thương hiệu và tránh tổn thất về doanh số.

  • Liên hệ ngành hàng xin PO (Purchase Order)

Để đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng trên kệ, nhân viên sale kênh MT sẽ là người liên hệ trực tiếp với bộ phận quản lý ngành hàng của các siêu thị để xin đơn đặt hàng.

  • Thực hiện các chương trình event, khuyến mãi tại siêu thị

Để tăng sức hút của sản phẩm đối với người tiêu dùng, nhân viên sale kênh MT cũng tham gia và tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện. Họ có thể chịu trách nhiệm thiết lập gian hàng, giới thiệu, tư vấn khách hàng sản phẩm của mình, phát mẫu thử thu hút sự chú ý của khách hàng. Công việc này đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt của nhân viên sale, kiến thức về sản phẩm và kỹ năng thuyết phục để đảm bảo khách hàng hiểu rõ về giá trị sản phẩm và có động lực mua hàng.

Ngoài ra, nhà tuyển dụng sale kênh MT còn yêu cầu các ứng viên làm các công việc như kiểm tra hàng hóa, trưng bày sản phẩm tại các siêu thị; chào hàng vào siêu thị; khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới; báo cáo kết quả quá trình giám sát bán hàng hệ thống được giao…

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với ngành sale kênh MT

Nhà tuyển dụng sale kênh MT thường đặt ra những yêu cầu nhất định với ứng viên như về kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ làm việc để đảm bảo nhân viên có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng và đem lại doanh thu tốt nhất.

Nhà tuyển dụng kênh MT thường có những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên sale
Nhà tuyển dụng kênh MT thường có những yêu cầu cơ bản đối với nhân viên sale
  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Để đáp ứng yêu cầu cơ bản cho vị trí tuyển sale kênh MT, ứng viên cần tốt nghiệp tối thiểu là trung cấp trong các ngành liên quan đến kinh doanh, tiếp thị, hoặc các lĩnh vực khác; có tính tương tác với khách hàng và khả năng tổ chức công việc.

  • Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên giám sát bán hàng tại các siêu thị

Đây là một yêu cầu quan trọng trong tuyển dụng sale kênh MT, đặc biệt nếu ứng viên đã từng làm việc trong môi trường siêu thị hoặc các kênh bán lẻ hiện đại. Kinh nghiệm giám sát bán hàng sẽ giúp ứng viên hiểu rõ quy trình vận hành của siêu thị, bao gồm quản lý hàng tồn kho, bố trí hàng hóa và xử lý đơn đặt hàng.

  • Giao tiếp tốt

Việc làm kênh MT đòi hỏi ứng viên có khả năng giao tiếp lưu loát để làm việc hiệu quả với siêu thị và đồng nghiệp, đồng thời cần kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp trong các dự án hoặc chương trình khuyến mãi.

  • Kỹ năng vi tính cơ bản

Việc thành thạo các kỹ năng tin học cơ bản, đặc biệt với các phần mềm văn phòng như Microsoft Excel, Word và PowerPoint là yêu cầu cần thiết trong tuyển sale kênh MT. Các kỹ năng này hỗ trợ ứng viên trong việc thực hiện các báo cáo bán hàng hàng ngày, phân tích số liệu

  • Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao

Vị trí tuyển dụng sale kênh MT thường yêu cầu nhân viên chịu trách nhiệm cao trong việc đảm bảo doanh số, quản lý hàng hóa tại các siêu thị, và đáp ứng kịp thời các đơn hàng. Áp lực công việc có thể đến từ nhiều phía, bao gồm yêu cầu doanh số cao, các chương trình khuyến mãi ngắn hạn, hoặc tình trạng thiếu hàng trong hệ thống siêu thị. Do đó, tinh thần trách nhiệm cao giúp nhân viên cam kết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ.

Tóm lại, tuyển dụng sale kênh MT đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sản phẩm với người tiêu dùng tại các kênh bán lẻ hiện đại. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ tạo ra nhiều cơ hội việc làm kênh MT, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao đối với ứng viên. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần học hỏi, người lao động sẽ có cơ hội phát triển và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực sale kênh MT.