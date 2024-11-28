Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 102, tầng 1, số nhà 2/25 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
- Tìm hiểu và thường xuyên cập nhật về sản phẩm Nến thơm của công ty, cũng như sản phẩm trên thị trường.
- Chăm sóc data khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
- Trực tiếp theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đơn hàng.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tiếng Anh , ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales
- Có sự nhạy bén về thị trường, có khả năng phân tích và nắm bắt chính xác các xu hướng, đồng thời mở rộng các kênh hợp tác và nguồn lực của ngành một cách chủ động và hiệu quả.
- Sử dụng máy tính tốt, chủ động trong công việc
Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 500$ - 1500$ + % Hoa hồng
- Thưởng theo hiệu suất làm việc + Du lịch nước ngoài
- Được tham gia thường xuyên các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng nghiệp vụ tại Mỹ, HongKong, Thâm Quyến, Thượng Hải, Nhật Bản,.....
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty
Nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
