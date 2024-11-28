Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 102, tầng 1, số nhà 2/25 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT

- Tìm hiểu và thường xuyên cập nhật về sản phẩm Nến thơm của công ty, cũng như sản phẩm trên thị trường.

- Chăm sóc data khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

- Trực tiếp theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đơn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp tiếng Anh , ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales

- Có sự nhạy bén về thị trường, có khả năng phân tích và nắm bắt chính xác các xu hướng, đồng thời mở rộng các kênh hợp tác và nguồn lực của ngành một cách chủ động và hiệu quả.

- Sử dụng máy tính tốt, chủ động trong công việc

Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 500$ - 1500$ + % Hoa hồng

- Thưởng theo hiệu suất làm việc + Du lịch nước ngoài

- Được tham gia thường xuyên các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng nghiệp vụ tại Mỹ, HongKong, Thâm Quyến, Thượng Hải, Nhật Bản,.....

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty

Nghỉ 1 ngày thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa

