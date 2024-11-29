Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14

- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hằng tháng
Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên giao xuống
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cụ thể là các Nhà thuốc, Phòng khám, Spa để giới thiệu sản phẩm của Công ty.
Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng;
Nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa các sản phẩm phù hợp.
Lên kế hoạch và báo cáo hằng tuần và tháng.
Khai thác khách hàng ở các thị trường: HCM và các tỉnh được phân bổ
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ BĐH/BGĐ
Thời gian làm việc : 8h – 17h, được off 1 ngày trong tuần hạn chế Thứ 7 và Chủ Nhật.
Địa chỉ làm việc: 14 – 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, HCM.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thị trường, tư vấn,...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm là 1 lợi thế
Năng động, hoạt bát, Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Có thể đi thị trường

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 VNĐ trên 30.000.000 VNĐ
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh , HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

