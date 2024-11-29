Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 - 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hằng tháng

Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên giao xuống

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cụ thể là các Nhà thuốc, Phòng khám, Spa để giới thiệu sản phẩm của Công ty.

Thực hiện chức năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng;

Nắm bắt nhu cầu khách hàng để đưa các sản phẩm phù hợp.

Lên kế hoạch và báo cáo hằng tuần và tháng.

Khai thác khách hàng ở các thị trường: HCM và các tỉnh được phân bổ

Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ BĐH/BGĐ

Thời gian làm việc : 8h – 17h, được off 1 ngày trong tuần hạn chế Thứ 7 và Chủ Nhật.

Địa chỉ làm việc: 14 – 16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, HCM.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm thị trường, tư vấn,...

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm là 1 lợi thế

Năng động, hoạt bát, Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Có thể đi thị trường

Quyền Lợi

Thu nhập từ 12.000.000 VNĐ trên 30.000.000 VNĐ

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Môi trường làm việc năng động

Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển

