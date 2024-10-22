Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

- Check camera Giám sát mọi hoạt động của nhân viên, điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh

- Kiểm tra đột xuất nội quy, quy định, hàng hóa tại cửa hàng

- Giám sát và đảm bảo trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của hệ thống cửa hàng và đảm bảo cửa hàng gọn gàng, sạch sẽ

- Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên đồng thời đưa ra những đề xuất, sáng kiến để xử lý các công tác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Tham mưu đề xuất cho cấp Quản lý

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Tìm hiểu, phân tích thị trường, các đối thủ cạnh tranh

1. Nữ, tuổi từ 26 - 33

2. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành liên quan

3. Kinh nghiệm:

- Hiểu biết về ngành hàng thời trang cao cấp

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm quản lý bán hàng, hiểu biết về hoạt động bán lẻ và kỹ năng giám sát

4. Kỹ năng:

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có tinh thần trách nhiệm

- Xử lý tình huống tốt, chăm sóc khách hàng

- Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc

- Được tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho công nhân viên

- Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000/ tháng

- Làm việc giờ hành chính: Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7) tại văn phòng

- Địa điểm làm việc: Số 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

- Tham gia bảo hiểm xã hội.

