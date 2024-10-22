Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Check camera Giám sát mọi hoạt động của nhân viên, điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh
- Kiểm tra đột xuất nội quy, quy định, hàng hóa tại cửa hàng
- Giám sát và đảm bảo trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của hệ thống cửa hàng và đảm bảo cửa hàng gọn gàng, sạch sẽ
- Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên đồng thời đưa ra những đề xuất, sáng kiến để xử lý các công tác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
- Tham mưu đề xuất cho cấp Quản lý
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.
- Tìm hiểu, phân tích thị trường, các đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ, tuổi từ 26 - 33
2. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành liên quan
3. Kinh nghiệm:
- Hiểu biết về ngành hàng thời trang cao cấp
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm quản lý bán hàng, hiểu biết về hoạt động bán lẻ và kỹ năng giám sát
4. Kỹ năng:
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và có tinh thần trách nhiệm
- Xử lý tình huống tốt, chăm sóc khách hàng
- Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc

Tại Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các hoạt động và đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho công nhân viên
- Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000/ tháng
- Làm việc giờ hành chính: Sáng 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7) tại văn phòng
- Địa điểm làm việc: Số 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Tham gia bảo hiểm xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành

Công ty TNHH Thời Trang Ngọc Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 210 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-ban-hang-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218283
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất