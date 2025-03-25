Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 128 Louis II, KĐT Louis City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Hỗ trợ giảng dạy các lớp tiếng Hàn cho học viên từ sơ cấp
Chuẩn bị tài liệu giảng dạy và hoạt động học tập.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện học tập và ngoại khóa liên quan đến tiếng Hàn.
Đánh giá tiến độ và kết quả học tập của học viên.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Hàn hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn tốt.
Trình độ tương đương Topik 3 trở lên.
Có đam mê và nhiệt huyết trong việc giảng dạy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đã tham gia các hoạt động giảng dạy.
Biết cách tạo không khí cho lớp học, dạy cho học sinh những mẫu câu giao tiếp từ cơ bản đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản những kiến thức liên quan đến giảng dạy, giáo dục
Làm việc trong môi trường lành mạnh
Có kinh nghiệm làm việc thực chiến
Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập
Tham gia các hoạt động sự kiện của công ty, tổ chức sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL
