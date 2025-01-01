Tất cả địa điểm
Công việc Giáo viên tiếng Hàn

-

Có 34 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Bách khoa
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Trường Cao đẳng Bách khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Bách khoa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ UNIHAN
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ UNIHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ UNIHAN
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group
Hạn nộp: 12/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hoimyung VINA
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công Ty TNHH Hoimyung VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoimyung VINA
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
Hạn nộp: 16/05/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Hạn nộp: 16/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KVN GLOBAL
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU AVADA
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Hạn nộp: 26/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 150 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Hạn nộp: 23/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 150 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Nga
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
Hạn nộp: 29/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
CHI NHÁNH TẠI NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
Hạn nộp: 19/01/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Hạn nộp: 10/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH NGA
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và TP.HCM đang rất cần tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn, với mức lương trung bình từ 10.000.000 đến 30.000.000 VNĐ/tháng. Thậm chí, nhiều đơn vị sẵn sàng trả lương cao hơn cho ứng viên có trình độ tiếng Hàn và kinh nghiệm giảng dạy tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên tiếng Hàn

Giáo viên tiếng Hàn là những người trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy tiếng Hàn Quốc cho học sinh, học viên tại các trường học và trung tâm đào tạo tiếng Hàn. Họ không chỉ có trách nhiệm giảng dạy ngôn ngữ mà còn truyền đạt văn hóa, lịch sử và truyền thống của Hàn Quốc, từ đó giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp và tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ này.

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành học tiếng Hàn, cơ hội nghề nghiệp cho giáo viên rất phong phú. Giáo viên tiếng Hàn có thể giảng dạy tại các trường đại học, nơi cung cấp mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến. Bên cạnh đó, làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ quốc tế cũng mang lại môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi giáo viên có thể giao lưu và học hỏi từ đồng nghiệp toàn cầu.

Giáo viên tiếng Hàn không chỉ giảng dạy tại trường đại học, trung tâm ngoại ngữ mà còn có thể dạy kèm cá nhân để kiếm thêm thu nhập và tạo điều kiện tiếp cận với nhiều học viên khác nhau.

Bên cạnh đó, giáo viên tiếng Hàn có trình độ ngôn ngữ, khả năng thuyết trình, diễn giải tốt nên hoàn toàn có thể làm thêm các công việc khác để kiếm thêm thu nhập như làm phiên dịch viên online/trực tiếp cho các sự kiện, hội nghị,....; dịch thuật tài liệu, văn bản cho các công ty, cá nhân có nhu cầu. Thậm chí, giáo viên tiếng Hàn hoàn toàn có thể làm thêm hướng dẫn viên du lịch nếu có thời gian rảnh.

Cơ hội thăng tiến đối với việc làm giáo viên tiếng Hàn rộng mở
Cơ hội thăng tiến đối với việc làm giáo viên tiếng Hàn rộng mở

2. Mức lương trung bình của giáo viên tiếng Hàn

Mức lương trung bình của giáo viên tiếng Hàn có thể dao động trong khoảng từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Giáo viên tiếng Hàn làm việc tại các trường học và trung tâm đào tạo có mức lương ổn định nhưng tổng thu nhập có thể cao hơn nếu họ nhận thêm các công việc ngoài giờ như biên phiên dịch hoặc hướng dẫn viên.

Đối với gia sư tiếng Hàn, mức lương tính theo giờ dao động từ 300.000 - 500.000 VNĐ/giờ, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên tiếng Hàn

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Giáo viên tiếng Hàn biên chế

12.000.000 - 18.000.000

Giáo viên tiếng Hàn hợp đồng

10.000.000 - 15.000.000

Giáo viên tiếng Hàn trung tâm

15.000.000 - 25.000.000

Giáo viên tiếng Hàn trường quốc tế

20.000.000 - 30.000.000 trở lên

Tuy nhiên, mức lương thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, cơ sở làm việc (trường học, trung tâm, dạy kèm) và khu vực địa lý. Đặc biệt, các giáo viên có chứng chỉ TOPIK cao hoặc có kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc sẽ có nhiều cơ hội để nhận được mức lương hấp dẫn hơn.

Mức thu nhập của giáo viên tiếng Hàn khá hấp dẫn so với nhiều ngành nghề khác
Mức thu nhập của giáo viên tiếng Hàn khá hấp dẫn so với nhiều ngành nghề khác

3. Quy định chứng chỉ, bằng cấp của giáo viên tiếng Hàn

Cũng giống như việc làm giáo tiên tiếng Nhật, việc làm giáo viên tiếng Trung, để trở thành giáo viên tiếng Hàn Quốc, ứng viên cần có nền tảng học vấn vững chắc, cụ thể là bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc hoặc các ngành liên quan. Bên cạnh đó, giáo viên cần sở hữu chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn, đảm bảo đủ năng lực truyền đạt kiến thức cho học viên.

Theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, giáo viên Việt Nam phải có bằng cao đẳng sư phạm tiếng Hàn hoặc cao đẳng ngành ngôn ngữ Hàn Quốc kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đối với giáo viên nước ngoài, yêu cầu tương tự nhưng có thêm chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc TOPIK từ bậc 5 trở lên.

Ngoài yêu cầu về trình độ học vấn và chứng chỉ, giáo viên cũng cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như giảng dạy theo chương trình đã quy định, quản lý học viên và tham gia vào các hoạt động chuyên môn của trung tâm. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn tạo môi trường học tập tích cực cho học viên.

Giáo viên tiếng Hàn phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ học vấn và chứng chỉ cần thiết

4. Việc làm giáo viên tiếng Hàn phổ biến nhất hiện nay

Các vị trí tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều cơ hội nghề nghiệp phong phú. Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc mà còn đáp ứng nhu cầu giao lưu và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng loại hình cơ sở giáo dục, công việc này sẽ có những đặc điểm và hình thức tuyển giáo viên tiếng Hàn riêng biệt.

4.1. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn trung tâm

Giáo viên tiếng Hàn tại các trung tâm ngoại ngữ thường có cơ hội làm việc trong môi trường năng động và đa dạng. Công việc này yêu cầu người giáo viên có kỹ năng sư phạm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả.

Bên cạnh đó, triển vọng phát triển nghề nghiệp đối với vị trí này khá cao, với nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý chương trình hoặc giảng dạy các lớp cao cấp hơn. Hơn nữa, sự phát triển của các trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

4.2. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn trường quốc tế

Các trường quốc tế thường có yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ khi tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn. Khi làm việc tại các trường quốc tế, giáo viên thường được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội được làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên, để đáp ứng được tiêu chuẩn của các trường quốc tế, giáo viên cần có chứng chỉ sư phạm quốc tế và kinh nghiệm giảng dạy.

4.3. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn hợp đồng

Giáo viên tiếng Hàn làm việc theo hợp đồng thường được tuyển dụng cho các khóa học ngắn hạn hoặc dự án đặc biệt. Đây là công việc linh hoạt, giúp giáo viên có thể sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với nhu cầu cá nhân. Mặc dù không ổn định như các vị trí khác nhưng có cơ hội để xây dựng các mối quan hệ và phát triển kỹ năng giảng dạy. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm và chứng tỏ năng lực, bạn có thể chuyển sang các vị trí cố định hoặc mở lớp dạy online tại nhà.

Giáo viên hợp đồng thường không có chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ
Giáo viên hợp đồng thường không có chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ

4.4. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn biên chế

Việc làm giáo viên tiếng Hàn biên chế tại các trường công lập thường mang lại sự ổn định và lợi ích lâu dài. Giáo viên có thể được hưởng các chế độ phúc lợi tốt và có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn. Ngoài ra, các hình thức tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn này thường mang đến cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý giáo dục hoặc chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy.

Hiện nay, hệ thống giáo dục công lập cũng đang mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội cho giáo viên tiếng Hàn trong thời gian tới.

5. Hình thức tuyển dụng của giáo viên tiếng Hàn Quốc

Việc tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn hiện nay ngày càng hấp dẫn và đa dạng với nhiều hình thức khác nhau, từ giảng dạy trực tuyến đến làm việc toàn thời gian tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học. Các hình thức tuyển dụng linh hoạt giúp mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng, bao gồm cả người dạy và người học.

5.1. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn Online

Việc dạy tiếng Hàn online đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin. Giáo viên online có thể làm việc từ xa, linh hoạt về thời gian và không gian. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy online, khả năng tương tác tốt với học viên qua màn hình và khả năng tự quản lý thời gian hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn online hiện nay rất lớn, đặc biệt là từ các nền tảng học trực tuyến và các trung tâm ngoại ngữ.

5.2. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn Part - time

Giáo viên tiếng Hàn part-time thường làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học hoặc các tổ chức đào tạo. Công việc này phù hợp với những người muốn có thêm thu nhập hoặc những người đang theo học hoặc làm việc ở một lĩnh vực khác.

So với các vị trí còn lại, giáo viên part-time thường có lịch làm việc linh hoạt hơn so với giáo viên full-time, tuy nhiên số giờ làm việc và mức lương cũng sẽ thấp hơn.

Sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn có thể dạy part-time tại các trung tâm
Sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn có thể dạy part-time tại các trung tâm

5.3. Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn full-time

Các trường học, trung tâm giáo dục hoặc các tổ chức lớn với chương trình giảng dạy ổn định thường mong muốn tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn full-time. Bên cạnh đó, họ đòi hỏi cam kết lâu dài và cung cấp các lợi ích như chế độ phúc lợi tốt và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho ứng viên.

Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn cho vị trí full-time vẫn là hình thức được tìm kiếm nhiều, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu học tiếng Hàn tăng cao như hiện nay. Điều này tạo ra cơ hội cho giáo viên có thể gắn bó và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ.

6. Mô tả chi tiết công việc của giáo viên tiếng Hàn Quốc

Công việc của giáo viên tiếng Hàn Quốc bao gồm nhiều trách nhiệm quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả giảng dạy và sự phát triển của học viên. Họ phải xây dựng giáo án, soạn thảo đề thi, theo sát tiến độ học tập của học viên và thường xuyên giải đáp các thắc mắc, giúp học viên tiến bộ nhanh chóng trong quá trình học tập.

  • Giảng dạy và hướng dẫn:

    • Lên kế hoạch và thực hiện các bài giảng theo giáo trình đã được phê duyệt.

    • Giải thích ngữ pháp, từ vựng một cách rõ ràng, sinh động và dễ hiểu.

    • Tổ chức các hoạt động thực hành giúp học viên nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

    • Thiết kế các bài kiểm tra, đánh giá để theo dõi tiến độ học tập của học viên.

  • Soạn thảo tài liệu giảng dạy:

    • Soạn thảo giáo án, bài tập, tài liệu học tập phục vụ cho quá trình giảng dạy.

    • Tìm kiếm và lựa chọn những tài liệu tham khảo phù hợp.

  • Tư vấn và hỗ trợ học viên:

    • Giải đáp các thắc mắc của học viên về ngôn ngữ, văn hóa và các vấn đề liên quan đến quá trình học tập.

    • Đánh giá và đưa ra những lời khuyên giúp học viên cải thiện khả năng ngôn ngữ.

  • Quản lý lớp học:

    • Duy trì kỷ luật và tạo ra môi trường học tập hứng khởi, tích cực.

    • Theo dõi sự tiến bộ của từng học viên và báo cáo kết quả cho cấp trên.

  • Tham gia các hoạt động khác:

    • Tham gia các buổi họp, hội thảo về giảng dạy tiếng Hàn.

    • Cập nhật kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

  • Yêu cầu của công việc:

    • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn hoặc các ngành liên quan.

    • Có chứng chỉ về giảng dạy tiếng Hàn (ưu tiên).

    • Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn thành thạo ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

    • Có kiến thức sâu rộng về ngữ pháp, từ vựng và văn hóa Hàn Quốc.

    • Có kỹ năng sư phạm tốt và khả năng truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả.

    • Có tinh thần trách nhiệm cao và yêu thích công việc giảng dạy.

Cần lưu ý rằng đây là một mô tả chung về công việc của giáo viên tiếng Hàn. Mức lương và các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy vào từng cơ sở đào tạo.

Giáo viên tiếng Hàn Quốc đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau
Giáo viên tiếng Hàn Quốc đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau

7. Yêu cầu đối với việc làm giáo viên tiếng Hàn Quốc

Các vị trí giáo viên tiếng Hàn Quốc thường đòi hỏi ứng viên phải có trình độ học vấn cao, kỹ năng giảng dạy xuất sắc và hiểu biết sâu rộng về văn hóa Hàn Quốc. Những yêu cầu này giúp giáo viên không chỉ giảng dạy hiệu quả mà còn tạo động lực và niềm tin cho học viên trong quá trình học tập.

  • Trình độ chuyên môn:

    • Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Hàn, biên phiên dịch tiếng Hàn hoặc các ngành liên quan tại các trường đại học, cao đẳng.

    • Chứng chỉ: TOPIK từ cấp 5 trở lên, KLPT, KLT (ưu tiên).

  • Kinh nghiệm:

    • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn từ 1-2 năm trở lên.

    • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ, trường học quốc tế hoặc đã từng dạy kèm.

  • Kỹ năng:

    • Ngôn ngữ: Khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn lưu loát, phát âm chuẩn.

    • Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả, tạo được sự tương tác với học viên.

    • Sáng tạo: Khả năng thiết kế bài giảng, tài liệu học tập hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng học viên.

    • Kiên nhẫn: Có sự kiên trì, nhẫn nại trong quá trình giảng dạy và hỗ trợ học viên.

    • Khả năng thích ứng: Linh hoạt trong việc điều chỉnh phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng lớp học.

  • Yếu tố khác:

    • Am hiểu văn hóa Hàn Quốc: Hiểu biết sâu sắc về văn hóa, xã hội, lịch sử Hàn Quốc để truyền đạt cho học viên một cách sinh động và chính xác.​

  • Tính cách: Thân thiện, nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy.

​Lưu ý: Mỗi trường học hoặc trung tâm đào tạo có thể có triết lý giáo dục và phương pháp giảng dạy riêng. Do đó, yêu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn sẽ có sự khác biệt của từng đơn vị tuyển dụng.

Mỗi vị trí tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn sẽ có những yêu cầu riêng
Mỗi vị trí tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn sẽ có những yêu cầu riêng

8. Khu vực tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn nhiều nhất

Nhu cầu học tiếng Hàn ngày càng tăng cao tại Việt Nam, kéo theo đó là sự gia tăng về nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn. Các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn luôn dẫn đầu về số lượng cơ sở đào tạo và nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, nhiều tỉnh thành khác như Bắc Ninh và Hải Phòng cũng đang nổi lên như những thị trường tiềm năng cho các giáo viên tiếng Hàn.

  • Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn tại Hà Nội: Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc. Chính vì vậy, nhu cầu học tiếng Hàn tại Hà Nội rất lớn, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nhân và sinh viên. Các trung tâm ngoại ngữ, trường đại học và các công ty đào tạo tại Hà Nội thường xuyên tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn để có thể đáp ứng nhu cầu học tập. Triển vọng nghề nghiệp của giáo viên tiếng Hàn nói riêng và việc làm tại tại Hà Nội nói chung rất khả quan, với nhiều cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.

  • Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn tại TP.HCM: TP.HCM cũng là một thị trường việc làm hấp dẫn cho các giáo viên tiếng Hàn. Sự phát triển của các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc tại TP.HCM đã tạo ra một cộng đồng người Hàn Quốc đông đảo, từ đó thúc đẩy nhu cầu học tiếng Hàn. Bên cạnh đó, các trường đại học và trung tâm ngoại ngữ tại TP.HCM cũng rất chú trọng đến việc đào tạo tiếng Hàn, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các giáo viên. Để tìm kiếm việc làm tại TP.HCM bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiếng.

  • Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn tại Bắc Ninh: Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại Bắc Ninh đã thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư. Điều này đã tạo ra một cộng đồng người Hàn Quốc lớn mạnh tại địa phương và thúc đẩy nhu cầu học tiếng Hàn. Ngoài ra, các trung tâm ngoại ngữ và trường học tại Bắc Ninh đang không ngừng mở rộng quy mô và tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khi có nhu cầu tìm việc làm tại Bắc Ninh bạn có thể tìm kiếm trên trang tuyển dụng của Job3.com.vn để lựa chọn công việc phù hợp với bản thân.

  • Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn tại Hải Phòng: Hải Phòng sở hữu vị trí địa lý thuận lợi và sự phát triển của các cảng biển, cũng là một địa điểm hấp dẫn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Sự hiện diện của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng đã tạo ra nhu cầu học tiếng Hàn trong cộng đồng người lao động. Tại đây, các trung tâm ngoại ngữ và trường học đang tăng cường tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Mọi thông tin về tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng đều được trang tuyển dụng Job3s cập nhật mới nhất để bạn có thể tiện tham khảo.

Mức lương tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn ở các thành phố lớn thường cao hơn
Mức lương tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn ở các thành phố lớn thường cao hơn

Nghề giáo viên tiếng Hàn đang ngày càng trở nên hấp dẫn với nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập hấp dẫn. Nhờ vào sự tăng trưởng của việc học tiếng Hàn trên toàn thế giới, nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn ngày càng tăng cao, mở ra nhiều cơ hội cho những người có đam mê và năng lực trong lĩnh vực này.