Tuyển Giáo viên tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Hàn Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Giảng dạy Tiếng Hàn cho học viên các cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao.

Lên kế hoạch bài giảng, giáo án phù hợp với trình độ và nhu cầu của học viên.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo hứng thú học tập cho học viên.

Chuẩn bị tài liệu, giáo cụ phục vụ cho quá trình giảng dạy.

Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập, giải đáp các thắc mắc của học viên.

Tham gia các hoạt động của công ty, góp ý xây dựng chương trình giảng dạy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng giao tiếp, giảng dạy Tiếng Hàn lưu loát, chuẩn ngữ pháp.

Ưu tiên có chứng chỉ sư phạm, truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Hàn.

Bắt buột Topik 5 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKY PACIFIC VIỆT NAM - CHI NHÁNH SKY PACIFIC SG VIỆT NAM

