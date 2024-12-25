Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô A2 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy theo chương trình của Bộ giáo dục và chương trình của nhà Trường hệ Tiếng Anh.

- Đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh

- Kết nối thông tin giữa Nhà trường và phụ huynh, ...

- Làm công tác chủ nhiệm

- Một số công việc khác dưới sự hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán

- Tiếng Anh các kỹ năng tốt

- Tốt nghiệp và chuyên môn sư phạm đúng chuyên ngành Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ;

- Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp;

- Kỹ năng mềm về thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian và truyền đạt nhiệt huyết

- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài;

- Không mắc bệnh lây nhiễm;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ tham gia Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ theo luật định;

- Được ăn trưa tại trường với 100% chi phí do Nhà trường phụ cấp;

- Được cấp phát đồng phục phục vụ theo định kỳ quy định;

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ;

- Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

