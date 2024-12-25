Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô A2 Trần Đăng Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giảng dạy theo chương trình của Bộ giáo dục và chương trình của nhà Trường hệ Tiếng Anh.
- Đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh
- Kết nối thông tin giữa Nhà trường và phụ huynh, ...
- Làm công tác chủ nhiệm
- Một số công việc khác dưới sự hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán
- Tiếng Anh các kỹ năng tốt
- Tốt nghiệp và chuyên môn sư phạm đúng chuyên ngành Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ;
- Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp;
- Kỹ năng mềm về thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian và truyền đạt nhiệt huyết
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài;
- Không mắc bệnh lây nhiễm;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ tham gia Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ theo luật định;
- Được ăn trưa tại trường với 100% chi phí do Nhà trường phụ cấp;
- Được cấp phát đồng phục phục vụ theo định kỳ quy định;
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ;
- Có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2.4 Trần Đăng Ninh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

