Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH NVC HR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Dạy tiếng cho du học sinh theo lộ trình (trình độ N5 - N4).

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, ngoại khoá cho Du học sinh.

- Làm tài liệu giảng dạy, các công việc khác theo phân công của bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật đạt từ N3 trở lên.

- Ưu tiên: Đã từng sinh sống và học tập tại Nhật Bản, có trên 1 năm kinh nghiệm

- Tính cách: Trung thực, cầu tiến, năng động, cẩn thận, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH NVC HR Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13.

- Được đi du lịch hàng năm

- Ngày nghỉ, lễ tết được nghỉ theo quy định, có thưởng.

- Công tác, chế độ về thăm hỏi ốm đau, hỷ, hiếu.

- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NVC HR

