Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH NVC HR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NVC HR
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH NVC HR

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH NVC HR

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Dạy tiếng cho du học sinh theo lộ trình (trình độ N5 - N4).
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, ngoại khoá cho Du học sinh.
- Làm tài liệu giảng dạy, các công việc khác theo phân công của bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật đạt từ N3 trở lên.
- Ưu tiên: Đã từng sinh sống và học tập tại Nhật Bản, có trên 1 năm kinh nghiệm
- Tính cách: Trung thực, cầu tiến, năng động, cẩn thận, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH NVC HR Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13.
- Được đi du lịch hàng năm
- Ngày nghỉ, lễ tết được nghỉ theo quy định, có thưởng.
- Công tác, chế độ về thăm hỏi ốm đau, hỷ, hiếu.
- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NVC HR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NVC HR

CÔNG TY TNHH NVC HR

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, ngõ 58 phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

