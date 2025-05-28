Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C31 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học sinh từ 6–15 tuổi theo giáo trình và lộ trình của trung tâm
Tạo môi trường học vui vẻ, tích cực, giúp bé làm quen và yêu thích tiếng Trung
Theo dõi tiến độ học tập của từng học viên, nhận xét và tổng kết cuối buổi
Chấm, chữa BTVN của học viên
Phối hợp với phụ huynh và quản lý lớp để hỗ trợ sát sao quá trình học
Tham gia các buổi training nội bộ để nâng cao kỹ năng giảng dạy trẻ em

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung (tối thiểu trình độ HSK 5 trở lên).
Yêu thích và có kinh nghiệm làm việc, giảng dạy với trẻ em (Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung trẻ em là một lợi thế)
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một lợi thế.
Phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động tương tác thường xuyên và vui vẻ khi dạy các bé.
Biết sử dụng các công cụ giảng dạy online (Zoom, Canva...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: ONLINE: 200.000VNĐ/buổi/1 tiếng | OFFLINE: 250.000VNĐ/buổi/tiếng
Mức lương sẽ cao hơn tùy theo năng lực và hiệu quả buổi dạy
Được đào tạo nâng cao trình độ giảng dạy và hỗ trợ giáo án, tài liệu giảng dạy
Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung
Có cơ hội gắn bó lâu dài và phát triển chuyên sâu mảng giảng dạy trẻ em
Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực giáo dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: C31, ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

