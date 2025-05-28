Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C31 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học sinh từ 6–15 tuổi theo giáo trình và lộ trình của trung tâm

Tạo môi trường học vui vẻ, tích cực, giúp bé làm quen và yêu thích tiếng Trung

Theo dõi tiến độ học tập của từng học viên, nhận xét và tổng kết cuối buổi

Chấm, chữa BTVN của học viên

Phối hợp với phụ huynh và quản lý lớp để hỗ trợ sát sao quá trình học

Tham gia các buổi training nội bộ để nâng cao kỹ năng giảng dạy trẻ em

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung (tối thiểu trình độ HSK 5 trở lên).

Yêu thích và có kinh nghiệm làm việc, giảng dạy với trẻ em (Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung trẻ em là một lợi thế)

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là một lợi thế.

Phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động tương tác thường xuyên và vui vẻ khi dạy các bé.

Biết sử dụng các công cụ giảng dạy online (Zoom, Canva...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: ONLINE: 200.000VNĐ/buổi/1 tiếng | OFFLINE: 250.000VNĐ/buổi/tiếng

Mức lương sẽ cao hơn tùy theo năng lực và hiệu quả buổi dạy

Được đào tạo nâng cao trình độ giảng dạy và hỗ trợ giáo án, tài liệu giảng dạy

Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung

Có cơ hội gắn bó lâu dài và phát triển chuyên sâu mảng giảng dạy trẻ em

Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực giáo dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TANGO

