Công việc Giáo viên Toán-
Hiện nay, việc làm giáo viên toán rất được chú trọng trong ngành giáo dục kéo theo nhu cầu tuyển dụng giáo viên toán ngày càng tăng. Mức lương trung bình của giáo viên toán dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy theo kinh nghiệm, trình độ giảng dạy. Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng là những nơi tuyển dụng việc làm này nhiều.
1. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán hiện nay
Ngày nay, với chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, nền giáo dục trong nước ngày càng được chú trọng. Từ đó, nhu cầu về tuyển dụng giáo viên Toán ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các cấp từ Tiểu học cho đến THPT. Ngoài ra, với quy mô dân số đang không ngừng tăng nhanh, các cơ sở đào tạo và trường học đang không ngừng tuyển dụng đội ngũ giáo viên có chất lượng tốt, đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học sinh, tạo hành trang cho các em trong việc thi cử học kỳ và đỗ vào các trường THPT, Đại học top đầu cả nước.
Với nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán đang diễn ra sôi động và ngày càng cạnh tranh gay gắt, các cơ sở đào tạo và trường học tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… đang rất cần đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giúp trang bị kiến thức cho học sinh. Ngoài ra, giáo viên Toán còn có thể tham gia vào các lĩnh vực khác như tư vấn giáo dục, phát triển chương trình giảng dạy, hay làm việc trong các dự án nghiên cứu khoa học, góp phần cải tiến phương pháp giảng dạy và nội dung trong giáo dục.
Với những cơ hội rộng mở và sự gia tăng nhu cầu về tuyển dụng, nghề giáo viên Toán là một nghề nghiệp đầy triển vọng cho những ai yêu thích toán học và muốn đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.
2. Mức thu nhập bình quân của việc làm giáo viên Toán
Trong những năm gần đây, khi nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán đang ngày càng gia tăng, mức thu nhập bình quân của việc làm giáo viên Toán hiện đang chạm ở mức khá cao khoảng 25.000.000 VNĐ/tháng.
Cụ thể, giáo viên dạy Toán tại các trường quốc tế đang có mức lương cao nhất khoảng 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng; những việc làm giáo viên Toán tại các trường tiểu học, THCS… đang có mức lương chung chung vào khoảng 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.
|
Việc làm Giáo viên Toán
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Giáo viên dạy Toán THCS
|
7.000.000 - 15.000.000
|
Giáo viên dạy Toán Tiểu học
|
8.000.000 - 12.000.000
|
Giáo viên dạy Toán THPT
|
8.000.000 - 20.000.000
|
Giáo viên dạy Toán trường quốc tế
|
8.000.000 - 25.000.000
|
Giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh
|
10.000.000 - 20.000.000
3. Mô tả chi tiết các công việc của Giáo viên dạy Toán
Giống với các giáo viên dạy môn học khác như tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử, địa lý,…, công việc của giáo viên dạy Toán cũng cần phải triển khai các bài giảng theo đúng trình tự để bảo đảm và nâng cao chất lượng giảng dạy. Dưới đây là một số công việc mà giáo viên Toán cần phải làm:
-
Chuẩn bị tài liệu giáo án cho môn Toán theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục.
-
Giáo viên dạy Toán sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy cho học sinh ở các cấp Tiểu học, THCS, THPT,...
-
Đánh giá và theo dõi tình hình học tập của học sinh và hướng dẫn cá nhân.
-
Áp dụng các phương pháp học tập mới, cung cấp tài liệu môn toán cho học sinh.
-
Tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi Toán.
-
Tham gia vào các quy trình công việc theo sự phân công của nhà trường.
4. Những việc làm giáo viên Toán phổ biến hiện nay
Là một trong những môn học gắn bó lâu dài nhất đối với học sinh Tiểu học, THCS, THPT; môn Toán ở mỗi cấp học sẽ có lượng kiến thức phong phú và ngày càng phức tạp, đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức và biết áp dụng vào trong thực tế, đời sống. Chính vì vậy nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán có trình độ chuyên môn cao đang ngày càng gia tăng.
4.1. Việc làm giáo viên Toán tiểu học
Giáo viên Toán tiểu học là những người giảng dạy môn Toán cho học sinh các khối 1,2,3,4,5 theo phương pháp tư duy và khám phá dưới sự hướng dẫn, phân công của nhà trường. Ngoài ra, giáo viên Toán còn là những người tự xây dựng và tổ chức các chương trình khoa học liên quan đến môn học theo yêu cầu của tổ bộ môn và nhà trường.
Để được ứng tuyển vào việc làm giáo viên Toán tiểu học, bạn cần phải đáp ứng đúng với yêu cầu của các nhà tuyển dụng đưa ra như: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Toán, phẩm chất tốt.
4.2. Việc làm giáo viên Toán THCS
Với lượng kiến thức nhiều, phức tạp hơn bậc tiểu học như đại số, hình học, thống kê…, môn Toán tại các trường bậc THCS đang có nhu cầu cao về việc tuyển dụng giáo viên Toán chất lượng. Ngoài ra, với tỷ lệ cạnh tranh giữa các trường THCS đang ngày càng gay gắt, nhu cầu tuyển giáo viên Toán THCS có chất lượng, được đào tạo tốt đang ngày một tăng, từ đó tạo hành trang giúp cho học sinh đạt được điểm cao trong kỳ thi lên bậc THPT.
Để được ứng tuyển vào công việc này, bạn cần phải đáp ứng đúng với nhu cầu của các nhà tuyển dụng như: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, biết sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy như Word, Excel, PowerPoint.
4.3. Việc làm giáo viên Toán THPT
Với lượng kiến thức Toán nâng cao như đại số, hình học, giải tích, xác suất thống kê…, giáo viên Toán THPT có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảng dạy, từ đó thúc đẩy sự phát triển về tư duy phản biện cho học sinh.
Ngoài ra, giáo viên Toán THPT cần có kiến thức đủ sâu rộng để tư vấn cho học sinh các lĩnh vực có liên quan đến toán học, giúp các em chọn ngành nghề phù hợp và cung cấp thông tin về các trường đại học. Giáo viên Toán THPT cần phải đáp ứng đúng với nhu cầu của các nhà tuyển dụng về bằng cấp và phẩm chất đạo đức.
4.4. Việc làm giáo viên Toán bằng Tiếng Anh
Không chỉ có kiến thức về Toán học, giáo viên Toán dạy bằng Tiếng Anh cần phải có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, bao gồm các từ vựng về chuyên ngành Toán, cấu trúc ngữ pháp và phát âm chính xác. Ngoài ra, giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh còn có lợi thế là dạy thêm tại nhà hoặc tại các trung tâm, trường học quốc tế với mức lương cao hơn so với các trường đào tạo tiêu chuẩn nhà nước.
Để được ứng tuyển vào công việc giáo viên Toán bằng Tiếng Anh, bạn cần phải đáp ứng đúng với nhu cầu của các nhà tuyển dụng như: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm môn Toán từ trường Sư phạm Đại học hoặc Cao đẳng, đồng thời có chứng chỉ tiếng Anh bắt buộc, có kinh nghiệm trong việc ôn thi các kỳ thi Toán quốc tế.
4.5. Việc làm giáo viên Toán trường Quốc Tế
Tại các trường Quốc Tế, giáo viên Toán tại đây sẽ giảng dạy cho học sinh bằng các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Pháp… và đào tạo cho học sinh theo các chương trình giáo dục quốc tế như IB, Cambridge… Chính vì vậy mà công việc này đòi hỏi giáo viên Toán phải hiểu rõ cấu trúc và yêu cầu của chương trình.
Ngoài ra, cùng với các yêu cầu của nhà tuyển dụng, giáo viên Toán trường Quốc Tế phải đáp ứng đủ các yêu cầu như sau: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, có các chứng chỉ ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp.
5. Hình thức tuyển dụng giáo viên Toán được tìm kiếm nhiều
Ngày nay, khi xã hội đang ngày càng phát triển, các hình thức tuyển dụng giáo viên Toán cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng được tìm kiếm nhiều nhất:
5.1. Tuyển dụng giáo viên Toán online
Hình thức online cho phép các nhà tuyển dụng tiếp cận các giáo viên Toán không chỉ trong khu vực địa phương mà còn từ các tỉnh và thành phố khác, giúp giảm thiểu chi phí đi lại và có khung thời gian giảng dạy khá linh hoạt cho giáo viên. Ngoài ra, việc giáo viên Toán online sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy như Excel, PowerPoint… sẽ giúp cho họ có thể sắp xếp nội dung giảng dạy một cách logic, dễ hiểu hơn và giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn.
Tuyển dụng giáo viên Toán qua hình thức online cũng giúp cho các nhà tuyển dụng có thể đánh giá kiến thức và trình độ của ứng viên thông qua việc sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy như Zoom, Google Meet.
5.2. Tuyển giáo viên Toán Part-time
Giáo viên Toán part-time thường có lịch trình làm việc vô cùng linh hoạt, rất thích hợp cho các giáo viên dạy hợp đồng hay dạy tại các hệ thống trung tâm đào tạo bên ngoài, giúp họ cân bằng được giữa việc giảng dạy và các công việc khác như học tập, công việc toàn thời gian… Ngoài ra, hình thức làm việc này còn thu hút rất nhiều đối tượng, từ sinh viên đang theo học chuyên ngành Sư phạm Toán cho đến các thầy cô có nhu cầu dạy ngoài giờ, hoặc có thể dạy part-time online từ cấp Tiểu học cho đến THPT.
Khi tuyển giáo viên Toán Part-time, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu người ứng viên phải tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán, có kinh nghiệm chuyên môn trong việc giảng dạy môn Toán.
5.3. Việc làm Giáo viên Toán Full-time
Giáo viên dạy Toán toàn thời gian là một công việc phù hợp với cả giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng ở các cấp Tiểu học, THCS, THPT. Theo đó, người ứng tuyển vào công việc giáo viên biên chế hay giáo viên hợp đồng thường được hưởng nhiều quyền lợi và các chế độ xã hội như: được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngày nghỉ phép, lương thưởng, phụ cấp… Với công việc này, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên trong lĩnh vực Toán học, có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.
6. Khu vực tuyển dụng việc làm giáo viên Toán nhiều nhất
Với quy mô dân số ngày càng tăng cao, nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng giáo viên Toán nhiều nhất:
6.1. Tuyển dụng giáo viên toán TPHCM
Là thành phố lớn có quy mô dân số và trình độ phát triển cao, TP.HCM là một trong hai trung tâm văn hóa và giáo dục quan trọng của Việt Nam. Điều này đã giúp cho việc làm giáo viên Toán ngày càng được chú trọng, từ đó dẫn đến nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán ngày càng tăng cao.
Tại các khu vực như Quận Bình Thạnh, Quận Thủ Đức… nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán tại TP.HCM đang ngày càng cao, với mức lương trung bình khoảng 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Một số trường học chuẩn giáo dục và đào tạo như: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT Gia Định, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường Tiểu học Hòa Bình, trường THCS Colette, trường THCS Nguyễn Du…
6.2. Tuyển dụng giáo viên toán tại Hà Nội
Hà Nội là thủ đô và là trung tâm văn hóa, giáo dục của Việt Nam, vì vậy mà nền giáo dục tại đây cũng đang rất được chú trọng, từ đó kéo theo nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán ngày càng tăng cao, nhất là giáo viên ở các cấp Tiểu học, THCS, THPT.
Ngoài ra, là nơi có dân số đông, Hà Nội có rất nhiều các cơ sở trường học và trung tâm đào tạo như: trường Tiểu học Chu Văn An, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, trường THCS Chuyên Amsterdam, trường THCS Đoàn Thị Điểm, trường THPT Hà Nội - Amsterdam, trường THPT Kim Liên… Tại các khu vực như Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân, Quận Hà Đông.
6.3. Tuyển dụng giáo viên toán Đà Nẵng
Là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, Đà Nẵng là trung tâm giáo dục có quy mô lớn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Vì vậy mà việc làm giáo viên Toán tại đây đang ngày càng được chú trọng, dẫn đến nhu cầu tuyển giáo viên Toán tăng cao.
Hiện nay, Đà Nẵng cũng đang có rất nhiều các cơ sở trường học như: Trường Tiểu học Trần Cao Vân, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Sky-Line School, trường THCS Trưng Vương, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, trường THPT Phan Châu Trinh. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Đà Nẵng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin về việc làm giáo viên dạy toán mới nhất.
7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm giáo viên Toán
Là một công việc rất cần đến những người có bằng cấp và trình độ chuyên môn, nên khi muốn tuyển dụng giáo viên Toán, các nhà tuyển dụng thường sẽ đưa ra một số yêu cầu như dưới đây:
-
Đã tốt nghiệp theo chương trình hệ Đại học chính quy với chuyên ngành Sư phạm Toán hoặc được đào tạo theo hệ chuyên Toán và các chương trình chất lượng cao về Toán.
-
Có kinh nghiệm trong việc dạy và đào tạo học sinh giỏi Toán là một lợi thế.
-
Có kinh nghiệm giảng dạy Toán cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
-
Không ngừng đổi mới và sáng tạo trong phương pháp dạy học; có thái độ làm việc nghiêm túc và trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và có tính cầu tiến.
8. Trường đào tạo sư phạm Toán tốt nhất Việt Nam
Với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt, việc làm giáo viên Toán hiện nay ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ. Đặc biệt là những bạn học sinh đang có định hướng thi vào các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Sư Phạm môn Toán. Dưới đây là một số trường đào tạo Sư phạm Toán tốt nhất Việt Nam:
8.1. Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)
Với chương trình đào tạo cử nhân là 4 năm, sinh viên học tại HNUE sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực để giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên cả nước. Ngoài ra, sinh viên HNUE còn có thể tiếp tục học lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ để nắm bắt được nhiều cơ hội học tập, trao đổi và làm việc với môi trường tiên tiến trên thế giới.
-
Khối tuyển sinh: A00, D01
-
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán học
-
Thời gian đào tạo: 4 năm
-
Cơ sở/ Địa chỉ trường: 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
-
Quy mô đào tạo sinh viên: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
-
Ưu điểm của trường: Chất lượng giảng dạy tốt, giảng viên đều là những người có trình độ học vấn cao, nhiều Giáo sư, Tiến sĩ.
-
Định hướng nghề nghiệp: Giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Toán tại các trường học; cán bộ nghiên cứu chuyên môn tại các tổ chức và cơ quan quản lý giáo dục.
8.2. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm Huế đang là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên Toán có chất lượng và uy tín trên toàn quốc.
-
Khối tuyển sinh: A00, A01, D07, D90
-
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán học
-
Thời gian đào tạo: 4 năm
-
Cơ sở/ Địa chỉ trường: 34 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
-
Quy mô đào tạo sinh viên: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ liên kết với nước ngoài
-
Ưu điểm của trường: Đội ngũ giảng viên được đào tạo ở nước ngoài, có trình độ cao, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và hỗ trợ sinh viên.
-
Định hướng nghề nghiệp: Giảng viên tại các trường Cao đẳng và Đại học; giáo viên Toán tại các trường học, giáo viên Toán dạy bằng tiếng Anh.
8.3. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Là trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia nói chung và khu vực miền Nam nói riêng, trường Đại học Sư phạm TP.HCM có chất lượng giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm với học sinh.
-
Khối tuyển sinh: A00, A01
-
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán học
-
Thời gian đào tạo: 4 năm
-
Cơ sở/ Địa chỉ trường: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
-
Quy mô đào tạo sinh viên: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ
-
Ưu điểm của trường: Cơ sở vật chất tốt, giảng viên có tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao.
-
Định hướng nghề nghiệp: Giảng dạy môn Toán tại các trường học trên cả nước, giảng viên tại các trường Cao đẳng và Đại học.
Ngày nay, cùng với sự thay đổi chóng mặt của khoa học và công nghệ, những công việc đòi hỏi sự tư duy đầu óc đang dần chiếm thị hiếu từ công chúng. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng giáo viên Toán cũng liên tục tăng cao, họ là những người dẫn dắt, đào tạo cho các em học sinh tiếp thu kiến thức và phát triển tư duy trí tuệ.