Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: Khối Hà My Đông A, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam, TP Hội An
Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy bộ môn Toán theo chương trình của bộ giáo dục và chương trình của nhà trường
- Đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh
- Kết nối thông tin giữa Nhà trường và phụ huynh, ...
- Một số công việc khác dưới sự hướng dẫn của Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp và chuyên môn sư phạm toán
- Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ;
- Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp;
- Kỹ năng mềm về thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian và khả năng truyền nhiệt huyết.;
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài;
- Không mắc bệnh lây nhiễm;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;
- Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ;
- Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp;
- Kỹ năng mềm về thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian và khả năng truyền nhiệt huyết.;
- Có nguyện vọng gắn bó lâu dài;
- Không mắc bệnh lây nhiễm;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phù hợp;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ tham gia Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ theo luật định;
Được ăn trưa tại trường với 100% chi phí do Nhà trường phụ cấp
Được cấp phát đồng phục phục vụ theo định kỳ quy định;
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ;
Có cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ xe đưa đón
Được ăn trưa tại trường với 100% chi phí do Nhà trường phụ cấp
Được cấp phát đồng phục phục vụ theo định kỳ quy định;
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ;
Có cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ xe đưa đón
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI