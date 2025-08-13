Tuyển Giáo viên tiếng Anh Trường mầm non Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C10/NT2 KĐT Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non theo giáo trình của nhà trường.

Tham gia các hoạt động chuyên môn và đào tạo của nhà trường.

Tổ chức các hoạt động học tập vui nhộn, sáng tạo, giúp trẻ hứng thú với tiếng Anh.

Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ trong giờ học.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh kinh tế, tiếng Anh biên - phiên dịch,...) kèm theo chứng chỉ sư phạm.

Trình độ tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn.

Yêu trẻ, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy trẻ mầm non.

Tại Trường mầm non Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 9,000,000 - 12,000,000 vnđ/ tháng (theo năng lực)

Thưởng lễ tết và cuối năm: theo kết quả đánh giá công việc và tình hình tài chính của trường.

Được học hỏi, phát triển bản thân liên tục.

Cơ hội phát triển rõ ràng.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với công sức.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường mầm non Hòa Bình

