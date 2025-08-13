Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học Văn Lang
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Trường Đại học Văn Lang

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trường Đại học Văn Lang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm, khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu và tư vấn các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm đến khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Thực hiện các hoạt động telesales, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm, chốt giao dịch và đạt doanh số được giao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới.
Theo dõi, cập nhật và báo cáo thường xuyên về tiến độ phát triển kinh doanh và tình hình thị trường.
Tham gia tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện, workshop để tăng cường nhận diện thương hiệu và hỗ trợ phát triển kinh doanh.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Theo dõi, cập nhật dữ liệu học viên và báo cáo kết quả tuyển sinh định kỳ.
Đề xuất các giải pháp và chiến lược để cải thiện hiệu quả tuyển sinh.
Lên ý tưởng, chụp hình, biên tập nội dung các bài viết quảng cáo, kịch bản video, email marketing và các loại nội dung khác.
Phát triển nội dung trên các kênh truyền thông mạng (facebook, zalo, website) của Trung tâm theo tuần, tháng nhằm quảng bá và tiếp thị các khóa học, công khai các hoạt động của ATC.
Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.
Báo cáo định kỳ các hoạt động đào tạo và báo cáo đột xuất khi Giám đốc trung tâm, lãnh đạo Trường yêu cầu.
Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, quản lý tài sản tại trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Tư vấn, Thiết kế, hoạt động lĩnh vực Marketing.
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng.
Nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe tốt.
Năng động, tháo vát, chủ động trong công việc.
Sẵn sàng chịu được áp lực từ công việc, làm ngoài giờ khi công việc yêu cầu.

Tại Trường Đại học Văn Lang Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc:
Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: 7g30 đến 11g30
Chiều: 13g đến 17g (riêng thứ 7 làm việc đến 11g30)
2. Địa điểm làm việc:
Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM
Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Cơ sở 3: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
3. Trang thiết bị và phương tiện cần thiết:
Email VLUD, tài khoản E-learning, thẻ xe, bảng tên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Văn Lang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Văn Lang

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh

