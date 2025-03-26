Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 75 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
50 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 50 - 75 Triệu

- Lên kế hoạch và phát triển hợp tác với Nhật Bản và Việt Nam thông qua phát triển Scrum.
- Thảo luận kế hoạch Sprint với khách hàng
- Báo cáo và tham vấn với Redundancy về bất kỳ vấn đề hoặc khó khăn nào trong quá trình phát triển hoặc sản xuất
- Soạn thảo phiếu phát triển
- Soạn thảo hướng dẫn
*Điều này đặc biệt quan trọng. Nếu bạn không có kinh nghiệm về kỹ thuật, chúng tôi nhấn mạnh vào \"kỹ năng giao tiếp\", \"kỹ năng lắng nghe\" và \"kỹ năng hiểu\". Điều quan trọng là bạn có thể giao tiếp trôi chảy với các kỹ sư Việt Nam hay không dựa trên khả năng hiểu của bạn, thay vì tiếng Nhật.
- Báo cáo tiến độ
- Cập nhật hàng ngày vào sổ tay quy tắc của Công ty
- Triển khai thử nghiệm (Vui lòng thực hiện sau khi hiểu các yêu cầu. (Bạn sẽ được yêu cầu thực hiện các hệ thống bình thường và bán bình thường)
- Báo cáo (vui lòng báo cáo mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, những điều có vẻ không ổn và những điều đã thất bại)
- Các nhiệm vụ khác do Quản lý người Nhật hướng dẫn

Với Mức Lương 50 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật: Trên N2
- Ngôn ngữ CNTT: Java và Java EE (Jakarta EE)
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Bridge SE hoặc Project Manager trong ngành CNTT (bất kỳ ngôn ngữ và môi trường nào)
- Có thể sử dụng ít nhất 3 ngôn ngữ phát triển
- Có thể sử dụng ít nhất 2 framework
- Có một số lĩnh vực chuyên môn cụ thể trong phát triển hệ thống
* Phát triển ứng dụng kinh doanh, phát triển gói, front-end, ứng dụng di động, v.v...

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13
- Nghỉ phép hằng năm
- Xét duyệt lương
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Khám sức khỏe
- Sẽ được cung cấp máy tính xách tay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

