Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 2A Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nộii, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Dự án bạn sẽ tham gia là dự án quản trị doanh nghiệp ERP (quản lý kho và quản lý sản xuất) cho nhà máy sản xuất nội thất và đồ gia dụng Tập đoàn với quy mô 5000 nhân sự.

Giai đoạn 1: Khảo sát, nghiên cứu

- Phối hợp cùng Business Analyst tổ chức khảo sát, phân tích yêu cầu và tư vấn giải pháp cho khách hàng;

- Nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất công nghệ, phần mềm, quy trình sử dụng cho dự án;

- Tham gia quá trình phỏng vấn, tuyển chọn nhân sự cho dự án

Giai đoạn 2: Phát triển dự án

Chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến dự án, bao gồm:

- Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu của dự án;

- Xây dựng, triển khai và quản lý kế hoạch triển khai của dự án;

- Chịu trách nhiệm đảm bảo về chất lượng, tiến độ, chi phí;

- Phụ trách định hướng đào tạo, đánh giá các thành viên trong dự án;

- Triển khai các chương trình hoạt động cải thiện năng suất, chất lượng nhân sự

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT các trường đại học;

- Tiếng Nhật giao tiếp tốt, tương đương N2 trở lên;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý dự án quy mô trên 10 người;

- Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về hệ thống ERP cho nhà máy sản xuất;

- Có kinh nghiệm làm việc cho thị trường Nhật;

- Có khả năng truyền giao tiếp, truyền đạt tốt

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương;

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất;

- Xét tăng lương 2 lần/năm;

- Nghỉ phép 15 ngày/năm;

- Giờ làm việc linh hoạt 8 tiếng/ngày, từ thứ Hai – thứ Sáu;

- Chế độ làm việc hybrid theo quy định của công ty;

- Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín;

- Du lịch hàng năm, team building hàng quý;

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin