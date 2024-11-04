Tuyển Kế toán Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Cao Bằng thu nhập 18 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và báo cáo quản trị theo quy định công ty;

Lập các báo cáo tháng, báo cáo tài chính và làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước và các cơ quan vào kiểm tra;

Kiểm soát việc hạch toán kế toán nội bộ và cân đối hệ thống sổ sách kế toán lập báo cáo tài chính tháng, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm;

Rà soát số liệu kế toán và hach toán ngân hàng, chi phí lương, hoa hồng môi giới. Kết xuất sổ sách chứng từ khi có kiểm toán và các đoàn kiểm tra vào làm việc;

Duyệt kiểm soát kế toán giao dịch hạch toán và đối chiếu cân số dư ngân hàng phát sinh hàng ngày;

Kiểm tra hồ sơ theo dõi và xuất hóa đơn theo đúng quy định;

Rà soát hóa đơn đầu vào , hóa đơn đầu ra và kê khai đầy đủ theo đúng quy định về thuế;

Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân,thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo đúng thời hạn và quy định;

Theo dõi công nợ và xuất hóa đơn cho các khối tư vấn và các bộ phận theo yêu cầu;

Check ngân hàng và số dư hạch toán cân số liệu theo ngày và điều chuyển nguồn tiền cho các chi nhánh, chuyển cân tiền cho nhà đầu tư hàng ngày;

Theo dõi chuyển tiền thanh toán bù trừ hàng ngày;

Phối hợp làm việc cơ quan thuế khi có đoàn kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ tài liệu về thuế để cung cấp….

Sắp xếp hồ sơ chứng từ theo quy định phòng kế toán và làm các công việc theo sự phân công từ trưởng phòng giao việc.

PHÚC LỢI:

- Được hỗ trợ ăn uống đầy đủ 03 bữa/ngày; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực, cam kết không nợ lương, trễ lương

- Phụ cấp làm việc tại dự án

- Thưởng các ngày Lễ, Tết như: 30/4, 1/5, 2/9, 1/1, lương tháng 13...

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty

- Được cấp phát đồ bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng (định kỳ hàng năm)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, công bằng

- Chế độ Công đoàn, thăm hỏi ốm đau, thai sản; tặng quà dịp đặc biệt như: sinh nhật, hiếu hỷ, 8/3, 20/10, trung thu cho con em CBNV và được tổ chức đưa đón CBNV khi về quê ăn Tết;

- Được tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí, ngoại khóa như: văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tay nghề...

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

Kinh nghiệmtừ 02 năm trở lên liên quan đến vị trí đang dự tuyển;

Thành thạo Excel, Word, các loạiphần mềm kế toán;

Nam/Nữ từ 25 đến 40tuổi;

Sẵn sàngđi công tác.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Cao Bằng