Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Mục đích công việc: Chuyên viên cao cấp Product Marketing đảm nhiệm vai trò định vị sản phẩm, phát triển thông điệp marketing, hỗ trợ tăng trưởng người dùng & thị phần thông qua các chiến dịch ra mắt, kích hoạt và tối ưu trải nghiệm sản phẩm.
Nghiên cứu & Hiểu người dùng:
Phối hợp với team Market Research để phân tích insight, nhu cầu, hành vi của từng phân khúc người dùng.
Xây dựng buyer persona, phân khúc thị trường và các nhóm người dùng mục tiêu theo từng tính năng sản phẩm.
Định vị & Chiến lược ra mắt sản phẩm:
Phát triển chiến lược định vị (product positioning), thông điệp giá trị (value proposition), lý do tin (reason-to-believe).
Xây dựng và triển khai kế hoạch go-to-market cho sản phẩm mới hoặc tính năng cập nhật.
Truyền thông sản phẩm:
Viết nội dung và phối hợp sản xuất các tài liệu sản phẩm: landing page, brochure, video, email, quảng cáo.
Làm việc cùng team Media – Design – Content để đảm bảo thông điệp sản phẩm xuyên suốt và hấp dẫn.
Hỗ trợ tăng trưởng sản phẩm:
Theo dõi chỉ số sử dụng sản phẩm (active user, feature adoption, retention...) để tối ưu trải nghiệm.
Thu thập phản hồi người dùng, phân tích lý do chưa dùng hoặc chưa giữ chân, đề xuất cải tiến.
Phối hợp đa phòng ban: Làm cầu nối giữa: Product – Marketing – Sale – Customer Success.
Quyền hạn: Đề xuất ý kiến với cấp quản lý để cải tiến những chỗ chưa phù hợp trong quy trình làm việc của bộ phận nhằm đạt được mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng doanh số, đem lại hiệu quả phòng và công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm trong ngành bất động sản hoặc công nghệ là một lợi thế.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Marketing sản phẩm / Product Marketing / Growth Marketing, ưu tiên mảng công nghệ, SaaS, nền tảng số.
Kiến thức:
Có kiến thức về bất động sản, công nghệ, SaaS
Có kiến thức cơ bản về Maketing
Kỹ năng/Khả năng:
Có khả năng viết tốt, giao tiếp mạch lạc, tư duy logic và chiến lược.
Hiểu các mô hình ra mắt sản phẩm (Go-to-market), định vị thị trường, trải nghiệm người dùng.
Có kinh nghiệm làm việc đa phòng ban, linh hoạt và chủ động cao.
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm việc với team Product, App, Tech hoặc SaaS.
Thái độ:
Tư duy tích cực
Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ
Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn
Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...
Đào tạo – Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.
Chăm sóc sức khỏe, đời sống
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

