Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Kế toán dự án

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Tình Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Lập, kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các giấy tờ giao dịch như séc, UNC, đề nghị tất toán;
- Thực hiện trình ký UNC, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng;
- Thực hiện giao dịch tại Ngân hàng: chuyển UNC, tất toán, rút tiền;
- Phối hợp hỗ trợ thực hiện với ban tài chính các giao dịch về vay, tiết kiệm, giải tỏa tại ngân hàng, dòng tiền dự án;
- Báo cáo tình hình thanh toán hàng ngày cho Ban Lãnh đạo;
- Thực hiện thay đổi, cập nhật hồ sơ chữ ký, pháp lý tại ngân hàng;
- Tiếp nhận, kiểm tra số liệu, đối chiếu thẻ kho vật tư, CCDC, nhiên liệu tại công trình;
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán (nếu có) tại dự án;
- Theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các khoản tạm ứng cho nhân viên tại công trình;
- Đôn đốc tiếp nhận kịp thời, kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập, xuất kho với số liệu trên hệ thống;
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ (biểu mẫu, chữ ký…), lưu trữ và báo quản chứng từ nhập xuất theo quy định;
- Lập kế hoạch chi phí thường xuyên tại công trình;
- Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời;
- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm kê tại các dự án, lên báo cáo đánh giá việc quản lý việc nhập - xuất kho;
- Soát xét các hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp vật tư, thiết bị, CCDC trước khi chuyển cho các Ban liên quan;

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-du-an-thu-nhap-14tr-16tr-thang-tai-binh-duong-job368778
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 30/07/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spring Auteurs
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Spring Auteurs
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN MÙA XUÂN
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 30/07/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Savills Vietnam
Tuyển Kế toán dự án Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Savills Vietnam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 9Pay
Tuyển Kế toán dự án Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần 9Pay
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spring Auteurs
Tuyển Kế toán dự án Spring Auteurs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Spring Auteurs
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Tuyển Kế toán dự án Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Tuyển Kế toán dự án Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm