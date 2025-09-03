Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

- Lập, kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các giấy tờ giao dịch như séc, UNC, đề nghị tất toán;

- Thực hiện trình ký UNC, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng;

- Thực hiện giao dịch tại Ngân hàng: chuyển UNC, tất toán, rút tiền;

- Phối hợp hỗ trợ thực hiện với ban tài chính các giao dịch về vay, tiết kiệm, giải tỏa tại ngân hàng, dòng tiền dự án;

- Báo cáo tình hình thanh toán hàng ngày cho Ban Lãnh đạo;

- Thực hiện thay đổi, cập nhật hồ sơ chữ ký, pháp lý tại ngân hàng;

- Tiếp nhận, kiểm tra số liệu, đối chiếu thẻ kho vật tư, CCDC, nhiên liệu tại công trình;

- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán (nếu có) tại dự án;

- Theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các khoản tạm ứng cho nhân viên tại công trình;

- Đôn đốc tiếp nhận kịp thời, kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập, xuất kho với số liệu trên hệ thống;

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ (biểu mẫu, chữ ký…), lưu trữ và báo quản chứng từ nhập xuất theo quy định;

- Lập kế hoạch chi phí thường xuyên tại công trình;

- Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời;

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm kê tại các dự án, lên báo cáo đánh giá việc quản lý việc nhập - xuất kho;

- Soát xét các hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp vật tư, thiết bị, CCDC trước khi chuyển cho các Ban liên quan;