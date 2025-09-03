Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
- Bình Dương: Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Tình Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
- Lập, kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các giấy tờ giao dịch như séc, UNC, đề nghị tất toán;
- Thực hiện trình ký UNC, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng;
- Thực hiện giao dịch tại Ngân hàng: chuyển UNC, tất toán, rút tiền;
- Phối hợp hỗ trợ thực hiện với ban tài chính các giao dịch về vay, tiết kiệm, giải tỏa tại ngân hàng, dòng tiền dự án;
- Báo cáo tình hình thanh toán hàng ngày cho Ban Lãnh đạo;
- Thực hiện thay đổi, cập nhật hồ sơ chữ ký, pháp lý tại ngân hàng;
- Tiếp nhận, kiểm tra số liệu, đối chiếu thẻ kho vật tư, CCDC, nhiên liệu tại công trình;
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ tạm ứng và hồ sơ thanh toán (nếu có) tại dự án;
- Theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch, đốc thúc việc thu hồi công nợ, đối với các khoản tạm ứng cho nhân viên tại công trình;
- Đôn đốc tiếp nhận kịp thời, kiểm tra đối chiếu chứng từ nhập, xuất kho với số liệu trên hệ thống;
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ (biểu mẫu, chữ ký…), lưu trữ và báo quản chứng từ nhập xuất theo quy định;
- Lập kế hoạch chi phí thường xuyên tại công trình;
- Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời;
- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm kê tại các dự án, lên báo cáo đánh giá việc quản lý việc nhập - xuất kho;
- Soát xét các hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp vật tư, thiết bị, CCDC trước khi chuyển cho các Ban liên quan;
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI