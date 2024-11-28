Tuyển Kế toán Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Kế toán

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tổng hợp dữ liệu kinh doanh và xử lý dữ liệu kinh doanh từ các bộ phận gửi về. Lập báo cáo theo dõi theo ngày, tháng, năm dựa trên những KPIs quản lí đưa ra
- Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành chỉ tiêu của các bộ phận kinh doanh. Đưa ra các phân tích, trực quan hoá số liệu, lập báo cáo gửi Quản lí.
- Thiết kế hệ thống báo cáo, biểu mẫu phục vụ bộ phận kinh doanh.
- Thời gian làm việc: 7h00 – 16h30 (Nghỉ trưa: 11h30 – 13h00).
- Nghỉ 04 ngày/tháng linh động (Không nghỉ cố định Chủ nhật)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng tốt Excel nâng cao. Biết sử dụng phần mềm BI, hoặc biết một ngôn ngữ lập trình là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế - Khoa Thống Kê, Trường ĐH Bách Khoa - Khoa Quản lý CN

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;
- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghỉ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2C Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

