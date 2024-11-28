Tuyển Kế toán Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

- Tổng hợp dữ liệu kinh doanh và xử lý dữ liệu kinh doanh từ các bộ phận gửi về. Lập báo cáo theo dõi theo ngày, tháng, năm dựa trên những KPIs quản lí đưa ra

- Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành chỉ tiêu của các bộ phận kinh doanh. Đưa ra các phân tích, trực quan hoá số liệu, lập báo cáo gửi Quản lí.

- Thiết kế hệ thống báo cáo, biểu mẫu phục vụ bộ phận kinh doanh.

- Thời gian làm việc: 7h00 – 16h30 (Nghỉ trưa: 11h30 – 13h00).

- Nghỉ 04 ngày/tháng linh động (Không nghỉ cố định Chủ nhật)

- Sử dụng tốt Excel nâng cao. Biết sử dụng phần mềm BI, hoặc biết một ngôn ngữ lập trình là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Tế - Khoa Thống Kê, Trường ĐH Bách Khoa - Khoa Quản lý CN

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghỉ dưỡng hàng năm .v.v.

