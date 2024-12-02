Tuyển Kế toán Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai., Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Ghi nhận doanh thu hàng ngày và kiểm soát tính đúng đắn của số liệu:
- Thông qua các hóa đơn, chứng từ được tổng hợp từ kế toán bán hàng, ghi nhận doanh thu mỗi ngày trên phần mềm Misa
- Kiểm soát số liệu doanh thu đảm bảo tính chính xác
Quản lý công nợ khách hàng:
Căn cứ vào doanh thu, số tiền khách hàng trả ghi nhận và quản lý công nợ từng khách hàng và gửi số liệu công nợ về Phòng Kinh doanh
Giải quyết các công việc liên quan đến doanh thu:
Giải quyết số liệu khi có hàng trả về, sai sót trong việc ghi nhận doanh thu, các khoản giảm giá, chiết khấu khi có khiếu nại v.vv…
Chế độ báo cáo:
Báo cáo đinh kỳ ngày, tuần, tháng
Báo cáo với cấp trên khi có phát sinh

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính,…
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng tổng hợp số liệu
Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc.
Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel,...), phần mềm kế toán,...
Kỹ năng làm việc độc lập/ làm viêc nhóm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 18:00); nghỉ trưa từ 12:00 - 14:00
Thời gian làm việc:

Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 8.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
Các chế độ phúc lợi, HĐLĐ & BHXH đầy đủ
Môi trường trẻ trung năng động
Tham gia các hoạt động thường niên của CTY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

