Tuyển Kế toán Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
- Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai., Huyện Vĩnh Cửu
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Ghi nhận doanh thu hàng ngày và kiểm soát tính đúng đắn của số liệu:
- Thông qua các hóa đơn, chứng từ được tổng hợp từ kế toán bán hàng, ghi nhận doanh thu mỗi ngày trên phần mềm Misa
- Kiểm soát số liệu doanh thu đảm bảo tính chính xác
Quản lý công nợ khách hàng:
Căn cứ vào doanh thu, số tiền khách hàng trả ghi nhận và quản lý công nợ từng khách hàng và gửi số liệu công nợ về Phòng Kinh doanh
Giải quyết các công việc liên quan đến doanh thu:
Giải quyết số liệu khi có hàng trả về, sai sót trong việc ghi nhận doanh thu, các khoản giảm giá, chiết khấu khi có khiếu nại v.vv…
Chế độ báo cáo:
Báo cáo đinh kỳ ngày, tuần, tháng
Báo cáo với cấp trên khi có phát sinh
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng tổng hợp số liệu
Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc.
Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel,...), phần mềm kế toán,...
Kỹ năng làm việc độc lập/ làm viêc nhóm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 18:00); nghỉ trưa từ 12:00 - 14:00
Thời gian làm việc:
Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi, HĐLĐ & BHXH đầy đủ
Môi trường trẻ trung năng động
Tham gia các hoạt động thường niên của CTY
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
