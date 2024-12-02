Tuyển Kế toán Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Kp.7, TT.Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai., Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Ghi nhận doanh thu hàng ngày và kiểm soát tính đúng đắn của số liệu:

- Thông qua các hóa đơn, chứng từ được tổng hợp từ kế toán bán hàng, ghi nhận doanh thu mỗi ngày trên phần mềm Misa

- Kiểm soát số liệu doanh thu đảm bảo tính chính xác

Quản lý công nợ khách hàng:

Căn cứ vào doanh thu, số tiền khách hàng trả ghi nhận và quản lý công nợ từng khách hàng và gửi số liệu công nợ về Phòng Kinh doanh

Giải quyết các công việc liên quan đến doanh thu:

Giải quyết số liệu khi có hàng trả về, sai sót trong việc ghi nhận doanh thu, các khoản giảm giá, chiết khấu khi có khiếu nại v.vv…

Chế độ báo cáo:

Báo cáo đinh kỳ ngày, tuần, tháng

Báo cáo với cấp trên khi có phát sinh

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính,…

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương

Kỹ năng tổng hợp số liệu

Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc.

Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel,...), phần mềm kế toán,...

Kỹ năng làm việc độc lập/ làm viêc nhóm

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 18:00); nghỉ trưa từ 12:00 - 14:00

Thời gian làm việc:

Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000 – 8.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

Các chế độ phúc lợi, HĐLĐ & BHXH đầy đủ

Môi trường trẻ trung năng động

Tham gia các hoạt động thường niên của CTY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin