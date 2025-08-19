Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78B Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 – 35.

Năng động, giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh.

Có kinh nghiệm sale (ưu tiên ngành [máy móc/thiết bị/…]) là lợi thế.

Chịu khó, kiên trì, có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 10 triệu + % hoa hồng không giới hạn.

Thưởng nóng theo dự án, lễ Tết, lương tháng 13.

Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin