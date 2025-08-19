Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 78B Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22 – 35.
Năng động, giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh.
Có kinh nghiệm sale (ưu tiên ngành [máy móc/thiết bị/…]) là lợi thế.
Chịu khó, kiên trì, có tinh thần học hỏi.
Năng động, giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh.
Có kinh nghiệm sale (ưu tiên ngành [máy móc/thiết bị/…]) là lợi thế.
Chịu khó, kiên trì, có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng từ 10 triệu + % hoa hồng không giới hạn.
Thưởng nóng theo dự án, lễ Tết, lương tháng 13.
Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Thưởng nóng theo dự án, lễ Tết, lương tháng 13.
Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI