Tuyển Kế toán Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Đối soát doanh số định kỳ với khách hàng
- Xuất hóa đơn đầu ra theo biên bản đối soát
- Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán doanh thu, giá vốn
- Kiểm tra công nợ phải thu, phải trả
- Hạch toán ngân hàng, lương
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
1. Chính sách đãi ngộ:
- Thu nhập: 7 - 9 triệu/tháng
- Review thăng tiến, thu nhập định kỳ hàng năm
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, 12 ngày phép năm.
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại và trang thiết bị làm việc
2. Sức khỏe, tinh thần:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
- Được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Tham gia các CLB thể thao: đá bóng, cầu lông, yoga...
- Tham gia các hoạt động đội nhóm cũng như du lịch nghỉ mát, du xuân hàng năm của Công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa và thú vị: Martine Day, Karaoke Office, Party...
- Buffet tiệc ngọt mừng sinh nhật hàng tháng.
3. Văn hóa công ty:
Môi trường công ty khởi nghiệp năng động, cởi mở và thẳng thắn, tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ cải tiến. Chính bạn có thể định hình, một môi trường làm việc hòa nhập nơi mọi ý tưởng đều được vun đắp và chúng ta cùng nhau tạo dựng nên văn hóa làm việc tích cực, cởi mở và hoà đồng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành liên quan.
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, và nhiệt huyết với công việc.
- Nắm vững kiến thức kế toán cơ bản, kỹ năng Excel tốt, thích làm việc với số liệu

Tại Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động đội nhóm cũng như du lịch nghỉ mát, du xuân hàng năm của Công ty.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, 12 ngày phép năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Review thăng tiến, thu nhập định kỳ hàng năm
Môi trường công ty khởi nghiệp năng động, cởi mở và thẳng thắn, tự do

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group

Công Ty Lữ Hành Quốc Tế Vietnam Travel Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 9 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

