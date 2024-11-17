Tuyển Kế toán Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội
- Hà Nội: 19 Phạm Đình Hổ, P Phạm Đình Hổ, Q. Hai bà trưng, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Nhận các nhiệm vụ từ người hướng dẫn là nhân viên kế toán, trưởng phòng kế toán.
Hỗ trợ phòng kế toán các công việc:
Thu thập dữ liệu thô của các tài khoản kế toán.
Phân tích các khoản thanh toán, khoản thu chi, đối chiếu với ngân hàng cũng như các tài khoản kiểm soát, v.v.
Xử lý các hồ sơ kế toán.
Giải quyết các truy vấn bằng điện thoại.
Xử lý các bảng cân đối kế toán, thực hiện các báo cáo thu nhập và tài chính khác theo hướng dẫn.
Rà soát chi phí và hồ sơ biên chế theo sự phân công của phòng ban.
Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu, đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác.
Giúp các kế toán viên hoàn thành việc chuẩn bị cáo loại báo cáo theo tháng, quý, năm.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm trở lên
Chăm chỉ, chịu khó, hòa đồng trong công việc
Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm tai nạn 24/7
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo lương kí HĐLĐ (sau thời gian thử việc)
- Lương thử việc 100% + 70% phí dịch vụ
- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu, hỷ, ngày Lễ, Tết...
- Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
