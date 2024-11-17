Tuyển Kế toán Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Phạm Đình Hổ, P Phạm Đình Hổ, Q. Hai bà trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhận các nhiệm vụ từ người hướng dẫn là nhân viên kế toán, trưởng phòng kế toán.
Hỗ trợ phòng kế toán các công việc:
Thu thập dữ liệu thô của các tài khoản kế toán.
Phân tích các khoản thanh toán, khoản thu chi, đối chiếu với ngân hàng cũng như các tài khoản kiểm soát, v.v.
Xử lý các hồ sơ kế toán.
Giải quyết các truy vấn bằng điện thoại.
Xử lý các bảng cân đối kế toán, thực hiện các báo cáo thu nhập và tài chính khác theo hướng dẫn.
Rà soát chi phí và hồ sơ biên chế theo sự phân công của phòng ban.
Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu, đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác.
Giúp các kế toán viên hoàn thành việc chuẩn bị cáo loại báo cáo theo tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán tài chính
Có kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm trở lên
Chăm chỉ, chịu khó, hòa đồng trong công việc

Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 45h/ tuần, nghỉ 6 ngày/ tháng.
- Bảo hiểm tai nạn 24/7
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo lương kí HĐLĐ (sau thời gian thử việc)
- Lương thử việc 100% + 70% phí dịch vụ
- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu, hỷ, ngày Lễ, Tết...
- Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội

Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Phạm Đình Hổ, quận Hai bà trưng, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

