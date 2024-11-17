Tuyển Kế toán Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Phạm Đình Hổ, P Phạm Đình Hổ, Q. Hai bà trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhận các nhiệm vụ từ người hướng dẫn là nhân viên kế toán, trưởng phòng kế toán.

Hỗ trợ phòng kế toán các công việc:

Thu thập dữ liệu thô của các tài khoản kế toán.

Phân tích các khoản thanh toán, khoản thu chi, đối chiếu với ngân hàng cũng như các tài khoản kiểm soát, v.v.

Xử lý các hồ sơ kế toán.

Giải quyết các truy vấn bằng điện thoại.

Xử lý các bảng cân đối kế toán, thực hiện các báo cáo thu nhập và tài chính khác theo hướng dẫn.

Rà soát chi phí và hồ sơ biên chế theo sự phân công của phòng ban.

Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu, đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác.

Giúp các kế toán viên hoàn thành việc chuẩn bị cáo loại báo cáo theo tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán tài chính

Có kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm trở lên

Chăm chỉ, chịu khó, hòa đồng trong công việc

Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 45h/ tuần, nghỉ 6 ngày/ tháng.

- Bảo hiểm tai nạn 24/7

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo lương kí HĐLĐ (sau thời gian thử việc)

- Lương thử việc 100% + 70% phí dịch vụ

- Tham gia và hưởng các quyền lợi Công đoàn như: Sinh nhật, hiếu, hỷ, ngày Lễ, Tết...

- Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Sunway Hà nội

