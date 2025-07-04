Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TỪ TÍNH ORIENT DRAGON (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 27 Triệu

Mức lương 16 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà xưởng B1 - A, số 05, đường 21A, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 27 Triệu

(Cty làm về gia công hàng nam châm, không sản xuất không quá phức tạp )

Với Mức Lương 16 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trách nhiệm, trung thực trong công việc

- Yêu cầu có kinh nghiệm biết và am hiểu về thuế từ 3 năm trở lên

-Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan.

-Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các phần mềm liên quan.

- Tiếng trung nghe đọc hiều ( không cần quá giỏi)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TỪ TÍNH ORIENT DRAGON (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 16.000.000-27.000.000 (thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm )

- Chế độ lương thưởng theo Quy chế Công ty và nhà nước.

- Được tham gia đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được hưởng chế độ ưu đãi, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước và chế độ Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TỪ TÍNH ORIENT DRAGON (VIỆT NAM)

